園區宅房價再下修 第3季台南園區季跌4.7%最深、年跌9%最重
2025年第3季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」數據顯示，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌；其中台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次。
台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%，高雄成為第3季季跌幅最輕區。
此外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，而銀行房貸緊縮、第七波信用管制依舊下，市場買氣降溫，加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價也呈現修正態勢。
觀察各大園區房價指數表現，台南園區2025年第3季下跌4.7%，延續前兩季走跌，是第3季修正最明顯的區域；若與去年同期相比，年跌幅達9%，也是各園區中最大。
郭翰分析，台南近年因科技廠投資帶動房價快速攀升，但當地薪資跟不上房價漲幅，購屋負擔加重；再加上新建案供給量大，及投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。
同時，郭翰指出，由於台南科學園區交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使此區房價跌勢延續並擴大。
高雄園區成為第3季季跌幅最輕區，僅季跌0.6%；郭翰表示，高雄園區房價雖於2025年首季一度反彈，但市場熱度未能延續，加上區域供給量大，以及交通與建設利多仍需時間才能兌現，房價波動相對明顯，但經過前期較大幅度的價格震盪後，買賣雙方對於價格認知已逐步取得共識，讓跌幅呈現收斂走勢。
