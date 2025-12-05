快訊

輝達來也救不了 四大園區房價齊跌、中科連四跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
政大永慶科學園區中古屋房價指數年漲幅變化。資料來源／永慶房屋
科學園區房市買氣疲弱，房價持續走跌，永慶房屋發布最新科學園區中古屋房價指數，四大園區第3季全面下滑，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次，台中連四季下跌，高雄園區則小幅下修0.6%。

與去年同期相比，各園區累計年跌幅在7%至9%之間。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，加上銀行房貸緊縮、第七波信用管制續行的狀況下，市場買氣降溫。

加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價因此呈現修正態勢。

觀察各大園區房價指數表現，台南園區2025年Q3下跌4.7%，延續前兩季走跌，是本季修正最明顯的區域；若與去年同期相比，年跌幅達9%，也是各園區中最大。

郭翰分析，台南近年因科技廠投資帶動房價快速攀升，但當地薪資跟不上房價漲幅，購屋負擔加重；加上新建案供給量大，及投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。

同時，由於交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使此區房價跌勢延續並擴大。

新竹園區2025年Q3下跌2.9%，跌幅較上季略為擴大。郭翰指出，新竹這幾年房價飆漲，加上銀行房貸緊縮和信用管制等政策，市場需求明顯萎縮，買氣降溫，房價也連續兩季跌幅超過2%。

台中園區已連續四季走跌，不過跌幅逐季縮小，2025年Q3僅小跌0.8%。郭翰表示，中科周邊生活機能逐漸完備，加上多元住宅產品型態，自住需求較為穩定，房價修正壓力相對較小。

高雄園區雖於 2025Q1一度反彈，但市場熱度未能延續，由於區域供給量大，交通與建設利多仍需時間才能兌現，房價波動相對明顯，但經過前期較大幅度的價格震盪後，跌幅呈現收斂走勢。

郭翰指出，比較2024Q3和2025Q3數據，四個主要園區年跌幅在7%-9%之間。顯示央行政策有效讓房價下跌，市場回歸基本面，投資需求減弱，自住買盤更為謹慎，市場進入量縮、價格修正的整理期，後續仍需觀察政策動向及供需消化情況。

政大永慶科學園區中古屋房價指數近一年來各季漲幅。資料來源／永慶房屋
政大永慶科學園區中古屋房價指數顯示，台南科學園區2025Q3指數季跌4.7%，為四大科學園區中最高。房市示意圖／永慶房屋提供
