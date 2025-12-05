快訊

響應國際志工日 新安東京海上產險號召志工展現公益行動力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，企業志工行動的價值不僅是提供服務，更在於與社區互動帶來的連結。（新安東京海上產險提供）
每年12月5日為「國際志工日」，是全球倡議志願服務與社會共好精神的重要時刻。今年新安東京海上產險以更貼近社會需求的方式響應，結合家庭日號召同仁投入學童防災包組裝志工行動，另外亦響應2025年國際身心障礙日，前進「一起體驗聾生活」園遊會中設置「保險防詐宣導公益攤位」，由多位同仁組成心安志工服務隊於現場透過趣味互動方式，協助聽語障族群提升風險意識，也讓同仁在真實互動過程中深化同理心，進一步實踐公平待客精神。

鑒於台灣處於地震頻繁地帶，新安東京海上產險今年特別在企業家庭日融入「一份心力 兩份安心」守護學童志工行動，讓志工服務走入孩子與家庭的日常。活動當天有超過 500 位同仁與眷屬熱烈參與，由總經理賴麗敏親自帶領團隊動手組裝 240 份「心安學童防災包」，內容包含兒童地震頭套、按壓式發電手電筒、心安防災知識卡等適齡物資，防災包後續捐贈至台北市中山區中正國小及內湖區潭美國小，為孩童基本防災物資作準備。

另外，在詐騙手法不斷翻新的情況下，弱勢族群常因取得資訊不便而成為被鎖定對象。為強化身障朋友的識詐能力，新安東京海上產險於11月29日攜手社團法人中華民國聽障人協會，於「一起體驗聾生活」園遊會中設置「保險防詐宣導公益攤位」攤位，由賴麗敏總經理率領多位志工於現場與超過600位聽障朋友及民眾互動，透過趣味問答與發放心安防詐御守DM及防詐磁貼組，協助聽障族群與一般民眾辨識風險、提升自我識詐保護能力。

新安東京海上產險長期關注金融弱勢族群痛點並從保險職能出發，協助聽語障朋友提升防詐風險意識，自2023年起至今已在全台舉辦近150場防詐公益宣導，累計超過3,000人次參與，讓保險服務更多一份有溫度的關懷與心安。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，企業志工行動的價值不僅是提供服務，更在於與社區互動帶來的連結。無論是提供孩童防災物資，或是走入社區協助聽障朋友學習防詐知識，都可以讓同仁更貼近社會需求，並具體實踐「深耕社區、關懷社會」的公益理念，未來也將持續擴大投入志工行動，成為社區可靠的夥伴。

志工 產險 東京

