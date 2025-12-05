觀光署推「星級旅館」X「好客民宿」 逾160家旅館通過評鑑

為讓旅客安心入住，放心旅遊，交通部觀光署推動兩大旅宿認證品牌「星級旅館」與「好客民宿」，協助旅客辨識合法優質旅宿，讓民眾可以安心從台灣的山海景緻體驗到城市巷弄，放鬆駐足每個角落，感受寶島魅力；並建置「臺灣旅宿網」協助旅客輕鬆確認及選擇合法登記旅宿業者，保障自身權益。

觀光署表示，「星級旅館」用品質與服務打動旅客的心。無論是出差商旅、家庭出遊或療癒個人小旅行，選擇「星級旅館」，讓政府幫忙把關。從硬體設備到軟體服務，以旅客角度出發的評比標準，幫助旅客快速辨識出值得信賴的旅館。目前已有逾 160 多家旅館通過評鑑，從1星(基本級)、2星(經濟級)、3星(舒適級)、4星(全備級)、5星(豪華級)到卓越5星(標竿級)，每一顆星，都是對住宿品質的承諾，幫助旅客選擇符合需求的住宿。

另外，入住在地「好客民宿」，可感受到親切的台灣味。若想遠離都市喧囂、深入地方生活，「好客民宿」便是最值得信賴的選擇。交通部觀光署更從近1,900家好客民宿中，透過票選及評選機制，嚴選百家「金質好客民宿」，依照旅客興趣與地區特色分為五大主題：自然生態、文化漫遊、特色建築、親子寵物與美食饗宴，讓旅人依興趣探索在地之美，感受多元風格的民宿魅力。

觀光署表示，旅客在規劃旅遊住宿時，選擇合法旅宿，不只是保障自身安全、避免權益受損，更能提升整體旅遊體驗，而「星級旅館」和「好客民宿」用同樣真誠地「款待」精神，提供2種不同的住宿體驗，以細緻的服務和人情味讓每位旅客擁有想一來再來的感動回憶。下次出遊前就上「臺灣旅宿網」搜尋「星級旅館」或「好客民宿」，感受熱情款待的台灣味。