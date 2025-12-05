數發部與 OpenPeppol 簽署雙邊合作 跨境貿易電子化再創新里程

數發部於2025年11月27日與國際組織OpenPeppol（Pan-European Public Procurement On-Line）簽署雙邊合作協議，象徵台灣在跨境數位領域以及強化數位基礎建設邁入新階段。

此次簽署儀式由數發部政務次長侯宜秀代表與 OpenPeppol 秘書長 André Hoddevik 共同簽署。亞太區管理機構 Peppol Day 安排數發部簡報台灣推動應用 Peppol 系統，展現台灣積極參與全球 Peppol 治理架構。

侯宜秀表示，未來數發部將持續推動 Peppol 在台灣的落地應用與普及，並透過與 OpenPeppol 及各會員的技術交流與制度對話，掌握國際最新發展趨勢，強化與歐盟、日本等先進國家的合作關係，共同推動更安全、透明與高效的數位貿易環境。此項合作不僅展現台灣積極參與全球數位治理的決心，更鞏固台灣在數位標準制定、跨境互通與公共服務創新等面向的國際影響力。

OpenPeppol 負責營運 Peppol 國際標準，Peppol 是一套跨境電子採購標準與網路架構，廣泛應用於政府與企業之間的電子發票、訂單、送貨單等文件交換。透過統一格式與互通機制，Peppol 能有效提升公共採購效率、降低交易成本，並促進數位貿易與電子治理的發展。

數發部已於2025年9月18日正式獲 OpenPeppol 核准為Peppol 管理機構，擁有台灣 Peppol 網路的管理、服務提供者認證與技術規範制定等主導權。此次協議的簽署，不僅深化台灣與 OpenPeppol 之間的制度協作，也確立台灣在亞太區 Peppol 生態系的重要角色。