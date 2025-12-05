年底購物潮全面引爆 消費性基金績效亮眼、多檔半年漲逾10%

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年年底購物旺季人氣再衝高，多檔消費性基金近半年績效逾10%。法人指出，根據全美零售聯盟統計，今年感恩節一路到黑色星期五與當周周末、網購星期一等購物人次，共高達二億消費者參與，超越去年的1.9億消費者以及預期的1.8億人次，再度刷新歷史新高，也帶動整體消費動能成長。

根據理柏資訊統計至2日，觀察消費型相關基金績效，其中：景順環球消費趨勢、富達基金－全球消費品牌、華南永昌全球精品證券投資信託、野村全球品牌證券投資信託、PGIM保德信全球消費商機證券投資信託等，近半年來績效達11%以上，表現亮眼。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，進一步分析今年實體店面與線上消費人次表現，實體消費今年參與人數成長3%，而數位消費人次更是上升9%，以黑五與網購星期一兩大消費日比較，兩者皆為線上購物勝出：黑五的實體店人次8,030萬人，線上購物人次8,570萬人，網購星期一更為鮮明，實體店人次2,650萬人，線上購物人次更是高達7,590萬人。

常李奕翰分析，除了黑五與網購星期一的數據，反映出數位消費規模的趨勢方興未艾，行動裝置普及和電商大舉拓展海外業務也成為推升數位消費的重要動力， 2024年全球電商零售銷售總額達到6.01兆美元，市調公司預估其規模將於今年成長至6.42兆美元，並於2030年成長至8.91兆美元，成長趨勢不受景氣循環影響，屆時網購預計將佔全球零售總額的23.9%。

消費 網購

