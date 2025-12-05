大訊推獲利共享新制 員工最高額外再領9個月現金

為完善公司獎酬與福利制度，專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.）宣布實施「獲利共享激勵獎金」，將依照年度營運績效提撥獎勵金發放給現職員工，於近日發放2024年獎金。受惠於AI伺服器需求急速成長，大訊科技營收連年創新高，依據獲利共享新制，2024年每位員工除了期中及年終獎金之外，平均每人再多領5個月現金獎酬，最高可多領達9個月。

由於過去大訊獎酬制度主要以期中與年終獎金為主，未與公司營收獲利直接連結，大訊總經理梁見發表示，公司營運能夠有亮眼的成績，除了股東的支持之外，全體員工的貢獻功不可沒，理應讓所有共同努力的員工都能利益同霑。新獲利共享制度將依照年度營運績效發放現金獎勵，現階段也正在研擬配股制度，預計明年開始發放。

根據大訊新實施的獲利共享新制，大訊員工除了既有的期中及年終獎金之外，將依照個人年度貢獻再獲得一筆相對應的現金獎金。以近期發放的2024年獎金為例，每位員工可再多領一筆獎勵金，除了產線的外籍員工平均領1.5個月外，其他同仁平均每人再多領5個月現金獎酬，最高可多領達9個月。

受惠於AI應用蓬勃發展，高階伺服器需求出貨激增，大訊在伺服器機殼及液冷散熱解決方案深耕多年，除了既有客戶外，近期包括新客戶開發及推出散熱新產品的助攻之下，業績持續增長。為追上客戶的訂單需求，大訊加緊擴充產能與人力，2026年在馬來西亞新廠及台灣桃園八德四期產能陸續加入量產之下，未來幾年可望維持高成長的動能。