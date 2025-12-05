快訊

房市急凍！台中最「火」重劃區曝光 北部建商南下獵地將推4案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
勝旺建設在台中13期重劃區昌明段、大慶段合計購入逾3500坪土地，預計推出4建案。圖／業者提供
勝旺建設在台中13期重劃區昌明段、大慶段合計購入逾3500坪土地，預計推出4建案。圖／業者提供

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因近高鐵、鄰捷運，為低密度重劃區，周邊生活機能完整，吸引國泰、順天、惠宇、鉅虹、育堂、中陽、國聚等台中建商插旗推案，新北起家的勝旺建設在南屯13期獵地，預計推4案。

房仲分析，13期重劃區整體面積約229公頃，擁有交通優勢，其低密度開發，結合自然水岸、生態綠廊，成為倍受矚目的新興重劃區；區域內大致可分為楓溪段、樂田段、昌明段、大慶段，其中又以昌明段、大慶段因周邊商業機能完善，最為熱門，房價跟著水漲船高，區域單價落在6、7字頭。

首度進軍台中房市的勝旺建設說，勝旺看好台中的發展潛力，會選擇南屯13期，是因13期近高鐵、鄰捷運，適合喜歡「低密度重劃區」，以及南來北往菁英商務人士居住於此，區域內採低建蔽、低容積，強制退縮與大尺度綠帶，呈現舒適、開闊的都市生活感。勝旺在13期昌明段、大慶段合計購入逾3500坪土地，預計推出4建案。

專案經理廖泰濠說，首案座落於13期昌明段，主打「水岸第一排、捷運500米」，北側緊鄰文心秀泰與好市多商圈，南側串聯中山醫學大學商圈，包括BMW、Porsche、Maserati等國際車廠，以及壽司郎、築間、寶雅等大型連鎖品牌近期相繼插旗文心南路，展現該區人口紅利與消費力。

廖泰濠指出，首案基地850坪，其中近580坪為開放式中庭與綠化空間，建蔽率僅約31％，讓社區彷彿被綠意環抱。規畫2、3房格局，開放市場預約諮詢，詢問度持續升溫。

台中13期重劃區鄰捷運綠線，寶雅等大型連鎖品牌近期相繼插旗文心南路。記者趙容萱／攝影
台中13期重劃區鄰捷運綠線，寶雅等大型連鎖品牌近期相繼插旗文心南路。記者趙容萱／攝影

重劃區 捷運 生活

