中友聖誕年度壓軸開跑 促銷加碼送與奧樂雞一起過聖誕

隨著聖誕節將近，中友百貨從4日起推出年度壓軸《聖誕享樂之旅》，期間限定加碼優惠與精選禮品，邀請消費者在冬日燈火中感受最濃厚的節慶氛圍。活動期間還有天天抽萬點家族點數共22名，以及壓軸抽tokuyo花美椅2，總獎值超過20萬元。

看準年末送禮需求，即日起至12月25日推出聖誕促銷，包括全館滿千贈點、首四日品牌日再加碼、10大銀行滿額刷卡禮、獨家奧樂雞聯名會員禮與品牌日加碼；化妝品、家電滿額再贈家族點數等回饋，力度直逼周年慶。

今年聖誕檔期，邀請知名插畫家掰掰啾啾所繪製的超人氣腳色-奧樂雞，陪伴民眾過聖誕，呆萌可愛的造型營造溫暖氛圍。此檔共推出三波奧樂雞聯名會員禮，分別於12日4日至7日、12月13日至14日、12月20日至21日三個周末登場。

憑中友APP或家族卡，當日單筆消費滿1,500元即可兌換指定會員禮，包括好開心收納袋、好心情對杯、好暖心餐袋等實用又具收藏價值的單品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年聖誕節以奧樂雞打造可愛氛圍，同時引進相關企業森形埔里農莊真柏製作大型聖誕花圈，搭配館內大量燈飾，呈現濃厚節慶感。

活動也與陽光社會福利基金會合作舉辦「陽光兌點」義賣，由基金會提供多款布包，會員可用家族點數兌換，點數將全數捐贈；12月20日亦將在1樓廣場舉行義賣活動，邀請民眾用點點善意傳遞大大愛心。

中友百貨今年聖誕檔期，集結四大運動品牌推出年終特賣，即日起至12月17日於B棟13樓文化大廳登場。NIKE冬季特賣全面35折起、new balance精選鞋衣2件5折、PUMA全面48折起、adidas秋冬商品5折起，提供年度最優惠價格，專屬中友家族會員。

同檔更匯集樂高特賣會七折起、萌趣快閃店、人氣DAYKEY DONUT限時快閃，以及12月19日登場的夢幻甜點展等話題品牌，從美食到潮流一次滿足，打造最精彩的聖誕購物盛宴。