中天生技集團創辦人路孔明促生醫創新轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中天生技集團創辦人路孔明昨（4）日表示，台灣需要更多具國際級視野與能力的企業，促使生醫產業創新轉型，讓生醫業不只是傳統定義的製藥產業，而是能夠整合研發、法規、商業與國際布局的新型態產業。

路孔明昨日應邀在工研院、工商協進會舉辦的「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」上發表演講。

路孔明指出，中天集團自成立以來已經完成兩項新藥國際授權，首付款都超過新台幣10億元，展望未來，中天集團將更積極努力，朝向國際邁進。

路孔明說明，中天生技集團過去二十多年走的是一條「0到1」的路，先建立自主的核心專利技術平台，再圍繞這個平台形成研發團隊，開發FIC/BIC全球首創新藥族群，同時從研發端一路往商化、法規與業務能力延伸。其中一個品項是從研發到全球銷售都自己承擔，真正去做一次「完全整合的製藥模式（FIPCO）」，把能力一項一項補起來。

研發 生技 平台

