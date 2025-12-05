2025年智慧醫療展 科技大咖智慧產品 上秀

台灣2025年智慧醫療展登場，鴻海（2317）、宏碁、緯創、友達等各大廠相繼大秀自家機器人及智慧醫療資訊整合平台產品，其中更結合象徵科技產業未來趨勢的人工智慧（AI）技術，推動智慧醫療產業邁向新商機。

鴻海繼與台中榮總合作護理機器人之後，再切入拿取手術器材的「刷手機器人」、「自主移動機器人」等其他醫療機器人領域，預期在2027年到2028年可望達到規模化效益，為鴻海增添新成長動能，並推動台灣智慧醫療邁向新里程碑。

針對機器人部署，鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄表示，醫療場域正從「產品驅動」走向「場域驅動」，鴻海與台中榮總合作開發刷手機器人，是醫療界討論十年卻因資通訊（ICT）技術不足，而無法落地的典型案例。該機器人需精準辨識，並抓取超過150種手術刀具，電腦視覺技術是最大的研發挑戰。