快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

能源論壇18日登場 劉志文：AI驅動綠能科技

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
工研院綠能所所長劉志文。工研院／提供
工研院綠能所所長劉志文。工研院／提供

工研院綠能所所長劉志文表示，如何有效降低因算力中心大量建置帶來的用電成長，是綠能所近年投入研發的重點，包括針對算力中心的空調，磁浮壓縮機已達到世界最高效能標準，已被業界採用，並緊鑼密鼓研發算力中心機櫃的低耗能散熱技術中。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇—能源轉型2.0：解方與行動」，劉志文將以「AI驅動的綠能科技」為題發表演講。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

劉志文指出，AI快速發展，帶動對算力提升要求，同步牽動電力消耗量大幅成長。加上AI算力中心對「綠電」需求增加，及減少算力中心能耗，工研院積極投入研發「低能耗散熱技術」，讓算力中心在提升算力同時，能對電力需求增幅縮小。

隨生成式AI與大型語言模型崛起，算力需求呈倍數成長。資料中心因此快速擴張，但同時也面臨電力壓力。據統計，全球資料中心耗電量預估從2018年180太瓦時（TWh）成長至2030年的670TWh，並在2050年突破1.6萬TWh。同時晶片功耗在AI與HPC領域爆炸性成長。這意味著資料中心能源效率、冷卻技術與再生能源供應將成為AI永續發展的關鍵與挑戰。

繼美國之後，亞太地區（特別是台灣、南韓與新加坡）的AI算力正迅速崛起，逐步形成新一代的AI生態樞紐。從冷卻技術的演進（氣冷→液冷→浸沒式冷卻），到能源效率的顯著提升（PUE值從2.5降至1.5以下），AI資料中心正以更高效率與更低能耗方式，支撐全球AI持續發展。

劉志文指出，台灣之前發展再生能源主力為風力發電及太陽光電，但台灣陸上及海上場域有限，勢必得發展其它綠色能源來因應算力中心崛起的用電需求。

於是「 氫能」與「氨能」成為主要選項，其本身亦可做為再生能源載體，AI資料中心可採用進口的綠氫、或綠氨，以燃料電池方式供電，有二項優點，首先該發電模式不會產生二氧化碳，屬於零碳電力。其次，相較於太陽光電和風電等再生能源發電是可控制且穩定電源。

AI 太陽光電

延伸閱讀

華爾街日報：綠能轉型削足適履 歐洲正嚐苦果

澳紐商會聚焦稀土鏈 發表白皮書籲確保供給穩定

台積電提告羅唯仁 工研院院士資格恐不保？經長：已啟動撤銷流程

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

相關新聞

醫療科技展 捷克大單報到…對台採購74億元醫材

2025台灣醫療科技展昨（4）日開展，捷克健康科技研究中心（CHTI）會長福伊特（Petr Foit）與生策會副會長楊泮...

能源論壇18日登場 劉志文：AI驅動綠能科技

工研院綠能所所長劉志文表示，如何有效降低因算力中心大量建置帶來的用電成長，是綠能所近年投入研發的重點，包括針對算力中心的...

台中精機舊廠 將變好市多

好市多（Costco）台中第三店選址案，已有明確進展。台中市長盧秀燕昨（4）日證實，台中市都委會日前已通過台中精機遷廠都...

工研院打造智慧醫療生態系

為加速台灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院昨（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進...

兩岸靚人物／仇廣宇 領軍「出海」 加速國際化

大陸科技零售公司美團在今年10月宣布，將美團旗下海外品牌Keeta執行長仇廣宇納入公司最高決策團隊「S-team」，這項...

老園丁耕讀筆記／傳承進化 雙向激盪新可能

兒子邀請全家前往新加坡觀賞F1夜間賽車。行前幾周，他特別叮囑我們先在Netflix觀看F1賽車紀錄影集，並推薦布萊德・彼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。