華航董事長高星潢看明年營運 三個利多 前景看好

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／美國鳳凰城3日電
華航董事長高星潢展望2026年航空客、貨運市場，看好2026年三大趨勢助推航空客、貨運市場及華航的營運表現。記者黃仲明／攝影
華航（2610）台北直飛鳳凰城首航班機於美國當地時間12 月3日降落鳳凰城天港國際機場，華航董事長高星潢展望2026年航空客、貨運市場，看好2026年三大趨勢助推航空客、貨運市場及華航的營運表現。

華航3日首航鳳凰城舉行各項慶祝活動，台灣駐美代表俞大㵢表示，台美雙方的經貿投資合作會越來越緊密；尤其像亞利桑那州，不光是台積電前來投資設廠，未來還會有半導體供應鏈一起前來投資，人流及物流的增加，在亞利桑那州發展半導體聚落，華航開航鳳凰城航線，版圖進一步延伸至美國西南地區，前景看好。

高星潢看好三大趨勢助推航空業，首先是包括IATA還是波音、空巴對於市場的預測看法都是偏樂觀，加上連假出國訂位的旅客不斷攀升；其次，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動；第三，華航的新機即將在2026年開始大量交機，新機加入為營運成長增添新柴火。

展望未來，華航看好客貨運需求持續暢旺，明年起迎接全新787機隊，共24架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進三架A350-900及13架A321neo客機強化運能。華航積極擘劃機隊規模，2029年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

華航2025年前十個月合併營收1730.36 億元，較去年同期成長2.93%；前三季合併營業淨利157.6億元，每股純益1.81元；目前來看，明年營運表現可期。

華航將會加密北美及歐洲線，隨著新機的加入，紐約、洛杉磯及西雅圖的班次都打算再增班；至於歐洲的部分，布拉格及倫敦都考慮再擴充班次。

華航 市場

