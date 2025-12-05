醫療科技展 捷克大單報到…對台採購74億元醫材

2025台灣醫療科技展昨（4）日開展，捷克健康科技研究中心（CHTI）會長福伊特（Petr Foit）與生策會副會長楊泮池代表簽訂合作備忘錄，將對台採購上看2億歐元（約新台幣74億元）醫材，改寫台灣醫療展媒合最高金額。

生策會主辦的台灣醫療科技展昨日舉行開幕典禮，賴清德總統受邀出席並致詞。賴總統表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是台灣發展醫療科技產業的絕佳時機。

2025醫療科技展重點

首先是臺灣在醫療科技產業上，已經打下非常好的基礎；二是政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展；三是法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。

生策會會長翁啟惠指出，邁入第九年的台灣醫療科技展，已成為全球重要醫療採購平台，台捷這項跨國、跨洲高達2億歐元的大型採購案，更進一步提升台灣醫療科技對國際的吸引力，有助台灣相關產業真正走向世界，實質改善人類健康。

CHTI是2021年成立的非營利組織，創始成員包括捷克最大醫材製造與供應商協會、捷克理工大學生醫工程學院等，致力協助捷克政府於歐盟及世界各國提供創新、智慧化醫療解決方案。此次2億歐元採購案，目的在透過高品質醫療器材，強化撒哈拉以南非洲國家的基礎醫療、婦幼照護，以及地區與中央醫院的韌性。

生策會表示，CHTI採購項目包括加護病房呼吸裝置、病患生命監控設備、胎兒心電圖監測儀等共約20項，生策會將統整並提報最符合歐盟及捷克法規的台灣產品，協助台灣業者與CHTI進行交易。這是台灣醫療科技跨入國際的一大進展，能在歐盟架構下，與更多國家合作，開拓歐盟及新興市場。

生策會與CHTI從2023年即密切合作，由於台灣智慧醫療產品高度創新、品質穩定，讓捷克買單，近兩年透過台灣醫療科技展，多項台灣設備如手持式超音波、免疫分析儀、醫療平板及手術台等，已進入東歐。

另外，為協助各國買家快速掌握台灣優質醫療產品，大會開幕式公布今年十大醫療創新科技產品，從精準醫療、影像診斷到智慧照護等，完整涵蓋各個關鍵領域。

生策會表示，除捷克訂單外，展期首兩天於國際連結館排定超過600場一對一國際媒合會議，吸引來自歐洲、中東、美洲等多國買家，與台灣企業深度洽談合作，讓台灣產品加速走向全球市場，為世界帶來前瞻、精準且更具效率的醫療解方。