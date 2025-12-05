工研院打造智慧醫療生態系

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
工研院院長張培仁（左）與工商協進會理事長吳東亮4日簽署策略夥伴協議，將以生醫為起點推動跨域創新與健康產業升級。記者李珣瑛／攝影
工研院院長張培仁（左）與工商協進會理事長吳東亮4日簽署策略夥伴協議，將以生醫為起點推動跨域創新與健康產業升級。記者李珣瑛／攝影

為加速台灣智慧醫療的產業升級與跨域整合，工研院昨（4）日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會展開策略合作。雙方將共同打造更完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化臺灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。

經濟部政務次長江文若表示，面對全球高齡化與醫療人力短缺的挑戰，智慧醫療已是各國競逐的戰略核心，預估2030年全球市場將突破10兆美元，其中智慧醫療與精準健康是成長最快的兩個領域，年複合成長率都在15%以上。對此，經濟部已將智慧醫療納入國家級政策，透過「晶創臺灣方案」與「AI應用躍昇計畫」，積極將台灣深厚的ICT製造實力與國際級的臨床驗證場域深度結合，奠定產業長期發展的基礎。

工研院院長張培仁表示，全球產業正快速走向技術與價值主導，跨域協作已成為提升國家競爭力的關鍵。工研院長期深耕前瞻研發與系統整合，致力於讓前瞻技術跨越研發邊界，轉化為能帶動產業升級的關鍵動能。此次與工商協進會合作，就是要把企業真正的需求與研發量能更精準地連結起來。雙方以生醫作為示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的最複雜領域。

中華民國工商協進會理事長吳東亮表示，協進會長期致力於連結政府與產業、整合國內外企業資源，協助企業掌握全球變局與產業趨勢；工研院則代表台灣科研與技術創新的核心力量，長年深耕AI、智慧製造與生醫科技，是國家產業升級最關鍵的研發夥伴。此次雙方的策略合作，不僅是一項組織間的聯盟，更是推動臺灣產業轉型升級與生醫創新加速的重要里程碑。

這項合作以需求導向 、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。

