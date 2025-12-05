台中精機舊廠 將變好市多

好市多（Costco）台中第三店選址案，已有明確進展。台中市長盧秀燕昨（4）日證實，台中市都委會日前已通過台中精機遷廠都市計畫變更案，該址有望成為好市多在台中的新店。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示：「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。」

據了解，台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，後續將提報內政部續行審議。而好市多台中南屯首店，業績是全台第一，全球也名列前茅。

盧秀燕指出，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，就在中科園區附近，又鄰近未來捷運藍線B9、B10站，是交通匯集的重要樞紐；地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。台中精機董事長黃明和表示，感謝市府協助完成舊廠都更，舊廠土地面積約1萬餘坪，公司於1971年購地建廠，2023年完成遷廠至台中精密機械科技園區。