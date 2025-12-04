智慧醫療拼落地 工研院、工商協進會結盟聯手升級台灣健康產業

工研院4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會正式展開策略合作，結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，以生醫領域為起點，從需求端出發，串聯技術、臨床與產業鏈，促進創新加速落地與市場導入。

經濟部次長江文若見證工研院與工商協進會簽署策略夥伴協議，致詞時表示，生技醫療產業在全球高齡化與少子化的趨勢下，已成為各國重要的戰略產業，生技醫療產業產值預計到2030年突破10兆美元，且每年成長率超過15%，顯示其無限商機。

江文若指出，經濟部有多項研發計畫，鼓勵將AI、晶片與醫療場域結合，研發成果必須與產業實務結合，政策方向也需同步，才能提升醫療產業競爭力；同時，將關鍵技術與臨床及產業端加速結合，有助於更多產品商品化並推向國際市場，特別是台灣智慧醫療產品已成功打入東南亞等新南向國家，展現國際競爭力。

工研院院長張培仁表示，全球產業正快速走向技術與價值主導，跨域協作已成為提升國家競爭力的關鍵，此次與工商協進會合作，就是要把企業真正的需求與研發量能更精準地連結起來，以生醫作為示範，橫跨研發、臨床、法規到國際市場的最複雜領域，讓台灣創新走進場域、進入市場，並在國際舞台展現價值。

中華民國工商協進會理事長吳東亮表示，此次合作以需求導向、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式，雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。同時，以工研院生醫所為樞紐，結合協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展且直通全球市場的智慧醫療生態系。

生策會副會長楊泮池受訪時指出，台灣發展智慧醫療若只做硬體，無法幫助到每一位病人，只有在應用端讓人工智慧（AI）、智慧醫療落地才可以讓所有人更健康，他期待工研院提供的良好平台可以協助醫療解決很多問題。

不過，楊泮池也提到，若沒有自己的生醫大數據，智慧醫療就難以建立對自己有用，他提到，我們現在用的數據都是美國的、白人的、對岸的，對國人幫助並不大，他認為應該建構一套自己的資料庫，才能建構適合自己國人的預測模式、智慧醫療模式，這是勢在必行的方向。