雅豐盃第八屆公益健走12月21日登場 5000人為愛開走

由雅豐不動產團隊公益協會主辦、中台灣最大型公益健走活動「雅豐盃」邁入第八屆，將於12月21日在潭子僑忠國小盛大登場，預計吸引逾5,000人共襄盛舉，打造一場結合運動、公益與教育啟發的城市運動盛典。

今年活動最大亮點不只健走，更首度加入競走比賽。主辦單位特別邀請剛奪下全大運女子1萬公尺競走冠軍的鍾紹薰到場指導。

這場由雅豐不動產團隊公益協會主辦的「雅豐盃慈善公益健走」，延續「您來運動，雅豐就為您捐100元」的核心理念，只要完成健走路線，就為每位參與者捐出100元善款，用於支持台中潭子、大雅、神岡、后里、豐原、北屯區弱勢學童的教育補助。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能說，活動自2016年舉辦以來，已累計逾2.6萬人次參加、捐款突破260萬元，成為在地最具影響力的年度公益運動品牌。他預期，今年累計捐款金額可正式突破300萬元。

另外，今年更創新推出「競走比賽」，採男女分組，結合專業賽制與民眾參與，讓運動挑戰感升級，紀樹能說，透過競走能推廣正確運動姿勢與規律生活，也呼應台中「酷城市．酷運動」的精神，期待更多人從參與中愛上運動。

最受矚目的焦點人物，莫過於競走界明日之星鍾紹薰。她以不到50分鐘完成1萬公尺競走，更能在5分鐘內走完1公里，被譽為「競走比跑步還快」的新生代運動代表。當天她將現場示範競走技巧，並與民眾近距離互動，吸引不少運動迷與家長報名參與。

活動當天還規劃有裝扮健走、社區攤位市集、健康按摩與摸彩活動，讓參與者在健走之餘也能感受節慶氛圍。

最大贊助單位雅硯建設，也將同步公開旗下位於后里區的別墅新案「雅豐真鑽8」，此案主打電梯別墅、綠能設計與智慧宅功能，總戶數14戶，最低總價1,158萬元起，展現企業推動建築與公益並進的社會責任。

紀樹能表示，公益健走活動不只是運動，更是一份向下一代承諾的力量，「八年來我們始終相信，孩子的未來就是國家的未來。每一個人走的每一步，都在為孩子鋪一條希望之路」。

今年活動承辦單位包括：台灣房屋大雅特許加盟店、雅豐后里特許加盟店、雅豐豐原特許加盟店、雅豐永旺特許加盟店、雅豐潭子特許加盟店、雅豐北屯特許加盟店、雅豐沙鹿特許加盟店及雅豐房屋神岡店等。

目前，健走與競走比賽報名已開放，民眾可透過連結報名，參與這場暖心運動盛會。健走報名：https://www.surveycake.com/s/kG84Z；競走比賽報名：https://irunner.biji.co/2025YafengRace。