兩岸靚人物／仇廣宇 領軍「出海」 加速國際化

大陸科技零售公司美團在今年10月宣布，將美團旗下海外品牌Keeta執行長仇廣宇納入公司最高決策團隊「S-team」，這項任命不僅意味他在集團內部的重要地位，也象徵美團國際化戰略的加速。仇廣宇的任務，是帶領這家在大陸市場極為成熟的科技企業，走向陌生卻潛力龐大的海外市場。

深耕海外 進入決策團隊

據瞭解，美團S-team（Senior team）是公司的最高管理決策機構，負責戰略制定、人事任命、新業務開展等重大事項的商議與表決。其成員包括CEO王興、聯合創始人及核心業務負責人等高管。

據公開資料顯示，仇廣宇先後就讀於美國華盛頓大學與紐約大學，曾在大陸叫車平台「滴滴出行」國際部門擔任高階主管，主導滴滴併購巴西叫車平台99 Taxi的交易，參與拉美多國的營運規畫，被視為滴滴國際化的關鍵人物，這些經驗讓他得以熟悉跨國團隊管理、海外政策環境與在地化挑戰。

美團從2023年開始加速拓展海外業務，雖然在大陸外賣市場已建立深厚技術與物流基礎，但「出海」並非簡單的模式複製。各國在法律、文化、消費習慣與配送成本上的差異，使Keeta的每一步都要重新適應。

仇廣宇在2022年5月加入美團，在到家事業群開始探索境外業務，先後轉戰香港、沙烏地阿拉伯和巴西，帶領Keeta團隊從零到一取得市場突破，其組建的國際化團隊以多元背景和強大執行力著稱。

仇廣宇積極從內外部廣泛吸引優秀人才加入，初步建設了一支來源多樣，有激情、有戰鬥力的國際化團隊。在沙烏地阿拉伯，Keeta建立伊斯蘭合規委員會，制定超過110項商品准入標準，並全面雇用當地外送員；在巴西，Keeta則強調「不簽排他協議」，以開放合作方式吸引商家，在招募外送員時打出「免佣金、高薪酬」的口號。

多元行銷 豐富消費選擇

仇廣宇也強調Keeta將致力於打造永續業務，為消費者帶來更豐富的消費選擇、助力本地創造更多就業機會。他在今年7月舉辦的一場金磚國家工商論壇上表示，美團及Keeta在提升商家與外賣員數位技能方面的經驗，將有效用於改善經營狀況與個人生計。此外，Keeta在巴西還將提供多元行銷工具和數位化營運工具，支持當地餐飲店家的業務增長。

Keeta目前在香港已經取得不錯的成績，據市場調研機構MeasurableAI的數據，截至2024年3月，Keeta已經以44%的市占率超越Foodpanda和Deliveroo兩家本地平台，Keeta並已在沙烏地阿拉伯、卡達、科威特等國家落地經營，並於近日正式啟動在巴西市場的營運。

美團財報顯示，2025年第2季度新業務板塊營收人民幣265億元，增長22.8%，虧損與上季相比收窄至人民幣19億元，經營虧損率改善3.1%至7.1%，而Keeta訂單量和GTV繼續強勁增長，成為美團新業務中增速最快板塊之一。隨著仇廣宇加入「S-team」，或將為美團帶來更大的增長動能。