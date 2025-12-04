好市多有望落腳台中精機舊址 西屯中科、海線房市齊高歌

台中市西屯與海線生活圈再添重大利多！台中市都市計畫委員會審議通過台中精機遷廠都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會續審。申請單位已表明將爭取於該址規劃台中第三家好市多Costco。

房地產專家評估，此案一旦順利推進，勢將補強海線與西屯交界的大型商業量體，進一步帶動就業、人流與消費需求，也讓沿線房市買氣同步升溫，尤其是中科豪宅與沙鹿科技通勤圈表現格外亮眼。

台中精機舊廠面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊樞紐位置，緊鄰台灣大道與未來捷運藍線B9、B10站區。

市府表示，變更後土地可作為研發、新興產業辦公、企業總部、會展與購物中心等多元用途，同時捐贈約三成土地作為公園兼滯洪池與公共設施，以活化老舊工業區並帶動區域產業聚落成形。

台中市經發局指出，目前市府與台中精機正就用地配置與交通評估持續協調；申請單位亦公開表示「未來將爭取Costco作為可能進駐者」。大型商業量體若落地，可望補齊海線機能並提升生活便利性，對西屯、中科與海線住宅需求形成長期支撐。

中科管理局統計，中科員工人數自2015年10月的3萬2,615人，已增至2025年10月的6萬859人，十年間成長逾86.6%。市場分析指出，中科買盤以科技自住族群為主，需求穩定持續，因此在全台房市趨緩期間，中科與海線預售市場仍維持高度熱度。

在眾多預售案中，以寶輝建設打造的「寶輝VILLAGE」系列最受矚目。該系列橫跨三大基地，是台中首座國際級總體城區開發案，攜手東京麻布台之丘總規劃團隊「株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）」等國際頂尖團隊，以全球視野重新定義中科城區生活。

隨著「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」落成，城區輪廓逐漸成形；而最新案「寶輝THE TOWER」主打高隱私動線與尊榮安全管理，買方以中部企業主、自營商、醫療專業人士與科技業主管為主。根據實價登錄，全案已有105筆交易，高樓層成交站上8字頭，刷新中科區段單價。

同樣位於中科核心的「磐鈺雲詠」，主推58至65坪中大坪數，最高成交單價達71.19萬元，展現科技族群的購買實力。

沙鹿生活圈近期同樣強勢。精銳建設的「精銳WORLD」距中科約10分鐘，規劃35、39坪三房與25層地標建築，配置YKK氣密窗、大金空調與LED巨幕電視牆，銷售突破九成。金昌隆建設「麗景風和」則因具備國三、捷運O03與成熟機能，成為科技族群尋覓「通勤與生活平衡」的首選。

住商不動產沙鹿向上加盟店店長黃義庭分析，西屯、中科與沙鹿的房市表現已從過去的「補漲」過渡到「人口與產業需求」帶動的實質成長。台積電（2330）擴廠帶來的是連續性的科技就業人口；若好市多量體在後續程序中順利推進，將補上海線最後一塊商業拼圖，使中科外溢買盤在更廣範圍內找得到高品質住宅。

全向科技房產中心總監陳傑鳴則指出，海線從「通勤區」快速轉變為「準核心生活圈」，大型公共設施、交通建設與產業量體陸續落地，使整體軸帶發展脈絡更完整。「無論好市多最終是否落地，這次土地變更本身已提升區域的開發彈性與能見度，為西屯、中科、海線三大生活圈注入更強的成長預期」。