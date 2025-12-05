策略行銷／轉換思維 突破「數位圈養」困境

快訊

經濟日報／ 黃聖閔（撼星數位行銷總經理）

長久以來，行銷人員與企業主深信「社交圖譜（Social Graph）」的力量——亦即品牌發布的內容，必須先通過核心粉絲的互動測試，獲得足夠的按讚與留言，才能被演算法判定為優質內容並進一步擴散。

然而，隨著Meta導入代號為 Andromeda（仙女座）的全新AI 推薦系統，這套依靠「人脈連結」的舊規則已經徹底翻轉為以「興趣圖譜（Interest Graph）」為核心的新邏輯。這場變革不僅改變了流量的分發方式，更為企業經營帶來前所未見的挑戰：「數位圈養」。

新一代的系統不再被動等待初期的粉絲互動數據，而是能直接解析圖片、影片、文案等素材本身的特徵，將內容直接媒合給潛在感興趣的陌生受眾。代表內容的「資訊密度」與「受眾關聯度」，已經取代過去依賴的「社交互動率」，成為新的流量密碼。

這對新品牌而言是紅利，但對習慣依賴舊有粉絲紅利的企業來說，卻是一場災難。而技術進步帶來了精準，卻也帶來了嚴重的副作用：「數位圈養」。

AI為了增加使用者的停留時間，會不斷餵食個人偏好的內容，導致使用者被鎖定在特定的資訊舒適圈中。這在社會層面造成了嚴重的「世代圈層落差」──不同年齡層的使用者不僅棲息在不同的平台（如長輩使用Facebook，Z 世代流連於TikTok或Instagram Reels），甚至連接收資訊的格式與語言都完全斷裂。

年輕世代習慣去文字化的短影音溝通，而中高齡世代仍習慣閱讀長文資訊。

當企業決策團隊本身也被自己的演算法「圈養」時，他們將無法想像、也看不見真實市場的全貌。我們以為的「大眾流行」，其實往往只是我們同溫層裡的「小眾狂歡」。

當行銷主管看不懂年輕人的迷因，或老闆聽不到社群上的真實民怨，品牌的市場敏感度將大幅降低，最終導致產品和溝通策略與消費主力脫節。

要突破這個認知困境，企業需進行內部的組織改造與思維升級。建議從以下三個維度著手：

第一，建立企業內部的「集體智慧」與「人類演算法」機制。

企業應建立跨部門的「新知分享群組」，鼓勵非行銷核心人員分享各自同溫層關注的網路熱點。重點在於標註「為什麼這個內容會讓我停下來看」。

透過收集這些來自不同世代、不同背景的真實反饋，能強制拓寬行銷團隊的認知頻寬，模擬出一個更接近真實社會的多元樣本。

第二，落實內容策略的「轉譯」而非單純「分發」。

面對破碎的數位圈層，企業需要將品牌的核心價值翻譯成不同圈層的語言。在Instagram講求視覺情緒與美感，在論壇講求真實互動與去包裝化，在短影音平台則講求前三秒的視覺衝擊與節奏。懂得用當地的語言說話，才能打破演算法的隔閡。

第三，企業決策者與管理者應建立「數位雜學」的意識，刻意在日常生活中接觸與自身喜好無關的資訊來源。

無論是利用VPN觀察不同國家的流行趨勢，或是強迫自己瀏覽不熟悉的論壇版面，這些主動尋求異質資訊的行為，能避免決策視角被演算法窄化，保持對市場變化的敏銳度。

在AI比我們更了解自己的時代，被動接收資訊將使我們成為被圈養的對象。企業唯一的生存之道，是不做演算法的信徒，而是做主動獵取異質資訊的狩獵者。唯有主動打破數位圈養，企業才能在破碎化的流量中，看見真正的市場藍海。

