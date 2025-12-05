顯而立見／數位創新商業模式

這三年我在東吳企管碩班教一門課，叫做：數位創新商業模式。光是這個名字，就很有意思。因為它不是單純一個主題，而是四個關鍵字，疊在一起。

數位，是工具。

創新，是態度。

商業，是方向。

模式，是你能不能讓這一切走得遠、放得大。

這堂課的學生，大多是已經在職場上打過幾輪的人。他們來學，不是想知道哪一題會考。他們更在乎，面對變動的世界，怎麼找到自己的路。

這點跟現在AI的邏輯其實很像。如果你問AI正確答案，它可以給你一個。但世界的問題，早就不是選擇題了。真正難的題目，是沒有標準答案的。

所以我常說，這堂課其實是練一種思維方式。你怎麼回到問題的本質。你怎麼看一個機會，怎麼定義一個挑戰。

創新不一定是全新的東西。也可能是你把舊東西做得更對、更快、更合時宜。有時候甚至只是換一種說法、換一種包裝，它就成了創新。

但這樣還不夠。如果沒有數位化那個創新也走不遠。做創新不只是做出來，而是要做得起來。要有效率，要有可能被更多人用。如果你沒有用數位的方式處理，那個成本會高得嚇人。做不久也長不大。

更進一步說，你要知道商業價值是什麼。它不總是賺最多錢。有些時候，你讓社會多了一點信任、多了一點希望，這些也是價值。公益組織不是為了利益，但他們創造的影響力，也能回過頭來，轉成資源、轉成支持。

而模式就是你能不能把這一切變成可以複製的形式。如果不能複製，創新再多也走不到下一個人。商業最怕的不是做不出來，是做出來了，卻只有你一個人知道怎麼用。

講這些其實都不難懂。像我們每天早上起床，要穿什麼出門。你以為是看天氣，但其實還要看你今天要去哪裡、要見誰、要做什麼。

你可能覺得天氣很熱，想穿少一點，結果你今天進辦公室、坐高鐵、進飯店，冷氣都很強，反而受不了。像我上禮拜就是這樣，結果就發燒了。

這件小事告訴我們，連穿衣服都沒有固定標準，那你怎麼會期待人生有標準答案？

學習這件事，不應該是找一個永遠對的解法，而是練習在每一個情境中，找到最適當的回應。當下最適合的，才是對的。

我一直覺得，創業也好，創新也好，做產品、做品牌、做人，最重要的從來都不是找到對的答案。而是你有沒有這個能力，看懂當下，然後做出一個足夠對的選擇。

這就是我在教的東西。也是我一直在學的東西。