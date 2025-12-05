老園丁耕讀筆記／傳承進化 雙向激盪新可能

兒子邀請全家前往新加坡觀賞F1夜間賽車。行前幾周，他特別叮囑我們先在Netflix觀看F1賽車紀錄影集，並推薦布萊德・彼特主演的2025年新片〈F1電影〉。他說：「想親臨賽道，就得先了解這項賽事的精神與故事，才能真正感受速度與激情。」

電影中，布萊德・彼特飾演一位過氣車手，重返賽場後，負責訓練天賦異稟的新人。故事描繪兩代人從衝突到互信，最終年輕車手在老將指導下成長，並在決賽中放棄冠軍，成就前輩圓夢。那句「我還年輕，還有機會」成為跨世代傳承最動人的註腳。

這一幕讓人想起2015年〈高年級實習生〉電影：勞勃・狄尼洛以智慧協助安・海瑟薇，體現典型「由上而下」單向、穩重與權威感的傳承模式。然而，〈F1電影〉揭示傳承的新進化，即是雙向互惠、彼此成全。老將傳遞經驗，年輕人以行動回饋，傳承不再是單向教導，而是相互激發的共創，象徵AI時代不同世代，卻能並肩前行、彼此成就的夥伴關係。

幾周後，在「二代大學」學員的餐敘上，我以此觀察為題，分享對「傳承進化」的思考。沒想到一石激起千層浪，學員們紛紛分享各自企業中的傳承新實踐。那一夜，餐敘彷彿化為一場跨世代的知識論壇。

一位來自航太製造業的學員談到，隨著嬰兒潮世代陸續退休、45歲以上員工占近半數，公司正面臨關鍵挑戰。由於航太產業技術門檻高、經驗難以以SOP或AI複製，公司遂在員工退休前四年啟動「傳承計畫」。

這項制度不僅是「交棒」，更是跨世代共學的設計。資深員工擔任導師，傳授專業與文化；年輕員工則在數位轉型與AI專案中發揮科技優勢，反向協助前輩適應變革。這種雙向合作，使公司在「知識延續」與「創新轉型」之間取得平衡，為永續經營奠下根基。

另一位剛從美國返台、從事服務業的學員舉例，美妝巨頭雅詩蘭黛集團推行「反向導師」（Reverse Mentoring）制度，由執行長親自配對高階主管與年輕員工，共同探討AI應用、數位行銷與多元文化。

這項制度的核心洞見在於：AI同時對青、銀兩代帶來挑戰。年輕世代熟悉新工具，卻缺乏經驗；資深員工具備判斷力，卻須學習新技術。

正如雪梨大學教授里默（Riemer）所言：「年輕人能迅速操作AI，資深者懂得脈絡與語意；唯有結合兩者，AI才能展現真正的智慧。」

如今，IBM、戴爾、資誠與海尼根等企業，皆將此作為跨世代共學的關鍵機制，並視其為開發「第三人口紅利」的核心策略。

回望歷史，傳承向來被視為單向的道德實踐：長者教導、後輩承接，如火把代代相傳。然而在生成式AI浪潮中，傳承的形式與意義正被改寫。

傳承從個人修為轉化為組織的系統工程，推動經驗數位化、智慧共享化，並促使企業思考：如何讓知識流動成為創新的基礎？

事實上，科技始終推動制度革新；區塊鏈重構金融秩序，DeFi讓資本運作更開放；AI重塑知識傳遞，將傳承制度化、量化，超越個人與家族。AI不僅是科技，更是世代對話的催化劑，尊重經驗、智慧與人性的精神，從個人倫理轉化為普遍行動，促進跨齡共創，如此傳承模式，正是企業永續發展的深層動能。

時代與科技交織與合奏，令人感嘆與讚嘆！傳承不再只是歷史回聲，而是當下的革新。

AI照亮未來，傳承在光影間重拾溫度與方向。真正的傳承，從來不只是「交棒」，而是在彼此的光裡，發現新的可能。