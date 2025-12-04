大同董事改選名單出爐 相關席次過半進入「張榮華3.0時代」

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。聯合報系資料照
大同（2371）4日公告董事新任候選人名單，將於12月30日召開股東臨時會全面改選。由於董事長張榮華相關席次占過半，業界形容此為完成經營權整合的關鍵一步，大同將全面進入「張榮華3.0時代」。

張榮華主導的經營團隊在九席董事（含三席獨董）中取得壓倒性多數席次。業界指出，這代表新經營層掌握董事會決策權，有助於策略統一與快速執行，正式揮別過去市場派共治局面。

本次董事被提名人名單，續任董事包括：張榮華、黃寶慧、許良源、王雅萱。新增人選包括：三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華，以及三席全新獨立董事：李鐘培（前台泥總經理）、葉哲良（前行政院工程會副主委）、陳建成（前新光銀行資深副總）。原董事黃顯華、獨立董事吳欽智與巫恒翔退出本屆名單，為新團隊建立明確的策略方向奠定基礎。

名單中多數董事具媒體業背景。由於無其他股東提出對抗名單，市場分析，九席候選人將全數當選，象徵張榮華陣營徹底完成對大同經營權的整合。

此次改選同時代表前董事長王光祥勢力的淡出。自張榮華接任董座後，王光祥因個人財務規劃降低持股並辭去董事職務，影響力大幅式微。

張榮華入主以來，已加速推動能源轉型與資產活化。這包括延攬前東元高層張松鑌任總經理，全力瞄準AI數據中心及電力系統龐大商機；並成功打破總部土地開發案僵局，解鎖數百億元資產活化，為公司轉型儲備豐沛資金。

市場預期，新團隊管理架構的統一，將使張榮華主導的轉型戰略獲一致董事會支持，這有助於加快既定的資產活化與能源本業戰略布局。大同有望走出多年內耗，是否能改善營運效率，推動獲利能力回升，將是資本市場持續關注的焦點。

大同董事長張榮華。圖／公司提供
董事長 張榮華 資本市場

