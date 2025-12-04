合一生技創辦人路孔明：國際連結才是台灣生技產業核心競爭力

合一（4743）生技創辦人路孔明表示，面臨國際大藥廠競爭，台灣生技業者要突破重圍，靠的不是複製歐美大藥廠「從研發到全球銷售一條龍」的模式，而是必須專注於「國際連結」與「對外授權」兩大策略。

路孔明4日出席「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」，並以「產業布局與國際鏈結策略」發表專題演講。他分析，目前全球藥物市場規模約為1.5兆美元，年複合成長率約為7%，而台灣藥物市場規模僅占全球的0.5%。因此，對本土生技業者來說，只靠國內銷售的利潤，不足以支持新藥開發階段動輒數億美元的龐大投入。多數本土業者採取研發與授權模式，將產品的國際權利賣給歐美或中國大陸的藥廠，回收研發成本，藉此創造利潤。

他也分析，全球藥物四大市場（包含北美、歐洲、大陸、日本），以及六個主要疾病領域，主要玩家都是國際大藥廠。在藥物評估上，前十大熱門藥物，也都是大藥廠在逐鹿的項目。他表示，台灣業者現階段還沒準備好複製歐美大藥廠「從研發到全球銷售一條龍」的FIPCO模式，而是必須專注於「國際連結」與「對外授權」，並找出市場的真空地帶。而國際連結與外銷能力，正是台灣的核心競爭力。

他舉中天集團為例，表示集團過去27年來，都是採取「從零到一」模式，因為要從一到100，台灣廠商打不贏中國大陸及印度業者。但是，從零到一模式要做得好，需要許多條件與準備，包含專利技術平台，以及回歸於專利技術的核心團隊。更要對業態有前瞻想法，因為現在現在開發一種藥物，上市時間可能是在10年以後。此外，藥物上市後由誰來賣？又需要怎樣的法規與商業化人才？更是必須思考的問題，商業化與法規的布局，更要提前建立。

他表示，合一生技的糖足潰瘍產品「速必一」（ON101），經過15年研發，在2013年拿到台灣藥證，接著逐步拿到各國藥證，但每進到國際市場，都要經過冗長的談判授權，以及建立行銷合作夥伴，過程曠日廢時，「時間是最大代價」。

路孔明指出，ON101成功關鍵在於找到市場真空地帶，避免與國際大藥廠直接競爭，同時藉重該藥品的天然藥物特性，開闢藥物與醫材兩條路徑上市路徑，五年內拓展五個國家，並持續申請菲律賓與越南藥證。