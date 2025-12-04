工研院生醫所所長莊曜宇：看好生醫產業成為下一波國家級動能

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

工研院生醫所所長莊曜宇表示，全球生醫產值估計高達2.3兆美元，超越半導體的0.6兆美元，且年複合成長率高達近24%；而台灣擁頂尖醫療與ICT實力，兩大產業強強聯手下，生醫有望成為台灣產業成長的下一波國家級動能。

工研院及工商協進會4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」活動上簽署策略夥伴協議，宣布展開策略合作。莊曜宇致詞表示，生醫產業在全球成長動能強勁，主要受高齡化及醫療人力短缺等因素造成需求強勁、加上高技術門檻及人工智慧（AI）加速成長，縮短研發時程並加速產品落地，以上三大動能驅動下，生醫產業成長潛力極高。而台灣醫療及ICT產業均為全球頂尖，深具優勢，透過產業間的整合成為國家隊，協助電子產業搶攻醫療市場，產生高附加價值產品與服務，並提供整體解決方案。

他表示，工研院預計以兩大策略推進，協助生醫產業進軍國際。第一是以數位轉型驅動精準健康、智慧醫療及智慧製造等，發展AI數位科產業與生醫大數據加值。第二，整合台灣半導體、AI、ICT及先進製程與優異醫療體系，提出整廠輸出的AI解決方案。工研院過去兩年，與國內23家醫學中心合作，著眼臨床未滿足需求，補足技術研發與學界鏈結。他期待透過資通訊技術，提供整體解決方案；並進一步透過工商協進會，協助通路建立與商品化。

他也說，生醫產業中有許多中小企業，需要資金動能，此次締約也期能透過工商協進會的企業網絡，強化資本導入，加速新創成長。生醫產業中無論藥物或醫材，相較其他產業，面臨較多法規限制、開發周期也長，期能透過工商協進會在產業面的加持，協助更多業者。

莊曜宇也強調，全球人口高齡化，台灣也不落人後，2070年，臺灣會變成全球最老的國家，高齡化程度僅在韓國之後。超高齡化社會既帶來商機，也使國家、產業面臨挑戰。未來期能應用數據，驅動精準照護；如果健保不夠用，可思考從健康管理及預防醫學角度落實，強化風險預測、找出高危族群，並推動科技照護實踐，而其中很重要的一部分，就是連結產業。工研院接手學界開發成果並予以加值，成為產品，接著更需要產業界，讓好的產品能落地，更是此次締約的重要任務。

工商協進會會長吳東亮表示，此次締約搭建產官學研跨界平台，不僅是一項組織間的聯盟，更是台灣生醫產業發展重要里程碑。工商協進會會員涵蓋大中小企業，而生技醫療及健康產業是台灣重要的下一代產業，自己上任理事長後也成立生技醫療產業研究委員會，期望透過跨領域研究，鍵接科技、醫療、生技乃至金融等領域研究量能，向政府提供建言，並協助生醫產業成為台灣下一座護國群山。

