東元與慈濟簽MOU 拚深度節能用電碳排雙降

電機大廠東元今天宣布，與佛教慈濟醫療財團法人簽署合作意向書（MOU），將以整合性能源服務協助慈濟醫療體系加速達成用電量與碳排量雙降目標。

東元透過新聞稿指出，依初步規劃，專案若能全面落實應用慈濟八大院區，預估每年可節省1224萬3584度電，同時每年減少5803公噸二氧化碳當量（CO2e）排放，減碳效益相當於約14座大安森林公園一年的吸碳量。

東元電機董事長利明献指出，東元與慈濟攜手合作，將以「不影響醫療品質、卻能持續降低能耗」為核心目標，大幅降低醫療機構日常的高耗能負荷，也將打造一套可複製、兼顧安全與可靠度的醫療節能方案。

東元表示，與佛教慈濟醫療財團法人的MOU簽署儀式，今天下午在環境部舉行，由環境部長彭啓明見證，利明献與慈濟醫療執行長林俊龍代表簽署。

東元說明，針對慈濟院區空調、照明、電力、電梯及醫療氣體等五大主要耗能系統，提出量身設計的深度節能方案，重點包括以空調系統水側節能方案優化最大能耗來源、導入高效率照明方案兼顧明亮度與節電、以非晶質變壓器等設備提升電力系統效率、裝設電梯動力回升系統回收減速煞車能量再利用，以及提升醫療氣體供應系統運轉效率。

除硬體升級外，東元搭配能源管理平台（EMS），可整合慈濟各院區既有圖控系統，長期、即時蒐集用電與能效數據，作為節能績效追蹤與維運管理的依據。