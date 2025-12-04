快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

東元與慈濟簽MOU 拚深度節能用電碳排雙降

中央社／ 台北4日電

電機大廠東元今天宣布，與佛教慈濟醫療財團法人簽署合作意向書（MOU），將以整合性能源服務協助慈濟醫療體系加速達成用電量與碳排量雙降目標。

東元透過新聞稿指出，依初步規劃，專案若能全面落實應用慈濟八大院區，預估每年可節省1224萬3584度電，同時每年減少5803公噸二氧化碳當量（CO2e）排放，減碳效益相當於約14座大安森林公園一年的吸碳量。

東元電機董事長利明献指出，東元與慈濟攜手合作，將以「不影響醫療品質、卻能持續降低能耗」為核心目標，大幅降低醫療機構日常的高耗能負荷，也將打造一套可複製、兼顧安全與可靠度的醫療節能方案。

東元表示，與佛教慈濟醫療財團法人的MOU簽署儀式，今天下午在環境部舉行，由環境部長彭啓明見證，利明献與慈濟醫療執行長林俊龍代表簽署。

東元說明，針對慈濟院區空調、照明、電力、電梯及醫療氣體等五大主要耗能系統，提出量身設計的深度節能方案，重點包括以空調系統水側節能方案優化最大能耗來源、導入高效率照明方案兼顧明亮度與節電、以非晶質變壓器等設備提升電力系統效率、裝設電梯動力回升系統回收減速煞車能量再利用，以及提升醫療氣體供應系統運轉效率。

除硬體升級外，東元搭配能源管理平台（EMS），可整合慈濟各院區既有圖控系統，長期、即時蒐集用電與能效數據，作為節能績效追蹤與維運管理的依據。

慈濟 東元電機

延伸閱讀

金管會攜印度國際金融服務中心管理局 簽署MOU

台電老董喊電力設備缺貨到令人傻眼 東元、大同手握大筆訂單成大贏家

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

東元法說前盤中最高飆漲逾7% 量能急遽放大 市場關注與鴻海合作進度

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。