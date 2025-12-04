東訊搶進能源管理 攜手 SGS 打造節能示範場域

東元（1504）集團旗下東訊（2321）公司4日宣布，與國際檢驗機構SGS共同推動北部商辦大樓冷凍空調深度節能改造專案，雙方簽署合作意向書，除已經在五股兩棟大樓打造示範場域，未來更擴大推動至北區九棟辦公大樓。

東訊與SGS合作，首階段以五股兩棟大樓為示範場域，導入ESCO專業診斷流程與高效率主機汰換方案，將整體冷凍空調系統節能率提升至 40% 以上，並成功取得環境部「冷卻行動示範」補助及經濟部「節能績效保證專案」核定中。

東訊與SGS 4日在環境部簽署合作意向書（MOU）簽署儀式，東訊董事長吳素秋與SGS副總裁郭淑清代表簽署，環境部長彭啟明親自見證，展現政府對推進節能減碳的高度支持，預計可大幅縮短投資回收期，成為企業節能與淨零轉型的標竿案例。

東訊表示，兩處示範場域年用電量合計高達534.9萬度，其中冷凍空調系統為主要耗能來源，是本次節能改善的核心標地。東訊團隊透過現場量測與系統診斷發現，大樓冷凍空調能耗中，有 96% 集中於冰水主機與水泵系統，顯示設備效能提升與變頻化改造將是取得最大節能效益的關鍵方向。

依循國際 M&V 驗證標準，東訊規劃，包含高效率冰水主機汰換、水泵變頻提升及冷卻水塔風機變頻化等改善措施，改善後預估一年可達成冰水主機節省40.3%、水泵節省55.5%、冷卻水塔風機節省50.7%，並已取得環境部「冷卻行動示範」補助及經濟部「節能績效保證專案」，搭配ESCO節能模式後，可將投資回收期由原本6.7年縮短至3.4年，節能電費占全年用電約11%，效益十分明顯。

在示範場域節能成果明確後，SGS計畫將節能改造擴散至北區共9棟辦公大樓，包括推動主機更新、設備變頻化與機電系統優化，打造企業級多場域節能示範鏈，展現節能改善的可複製性，也為企業推動淨零轉型建立具體範本，加速更多場域採行高效節能策略，全面提升建物能源效率與減碳效益，SGS副總裁郭淑清表示，非常謝謝東訊團隊提出專業而詳細的規劃，協助SGS更有效率地推進節能減碳。

吳素秋表示，東訊近年專注工業物聯網與智慧機電運維，結合能源管理與節能減排技術，提供從設備監測、資料分析到節能改善的一站式服務」，服務範圍涵蓋冷凍空調、空壓系統、照明、機電設備運維等高耗能場域，推出的能源管理系統EMS、碳盤查與碳足跡一體化企業ESG管理平台，搭配感測器與監控設備，協同管理顧問培力企業建立淨零管理數位化基礎。

吳素秋指出，今年更年進一步推動能源技術服務與軟硬體一站式整體解決方案，本次與SGS的合作就是以ESCO專業診斷與節能績效保證服務模式進行，不僅落實顯著節能成果，更建立可複製的示範模式。在政府淨零政策推進下，節能已是企業最立即的減碳手段，未來我們將協助更多企業以更短回收期、更高效益完成低碳永續轉型。