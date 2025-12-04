快訊

玲廊滿藝攜手台灣女性藝術協會 推出《孤獨漫遊》展覽

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
玲廊滿藝攜手台灣女性藝術協會推出《孤獨漫遊》展覽。圖／統一集團提供
由統一集團（1216）旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦之展覽《孤獨漫遊》，於台北時代寓所The Portal盛大舉辦。展覽名稱取自英國詩人華茲華斯的名詩〈I Wandered Lonely As a Cloud〉，象徵藝術家在孤獨中尋找心靈自由的旅程。四位女性藝術家——尹信方、呂月華、林惠玲、蒲宜君——以雕塑與繪畫交織出詩意的視覺語言，探索自我、自然與存在之間的流動關係。

在高度科技化與都市節奏緊湊的當代社會，孤獨不再只是疏離的象徵，而是一種回望內在、重拾感知的狀態。本展以詩作為引，延伸為女性藝術家對世界的凝視與回應。作品之間既相互呼應，又彼此獨立，構築出一座靜謐而多層的精神風景。

蒲宜君以不鏽鋼雕塑〈我孤獨地漫遊，像一朵雲〉為展覽命名的起點。她將雲的形體轉化為靈魂的具象化，於輕盈與堅實之間呈現柔韌的力量，象徵人在孤獨中依然前行的意志。呂月華的〈彩虹下的夢鄉〉以鮮明的色塊堆疊出希望與平靜的夢境，透過色彩的碰撞展現她情感敘事的節奏。林惠玲在〈穿行 1－靜止間〉中，以水彩層疊構築虛實共生的空間，捕捉時間流動的片刻，使觀看成為冥想的延伸。尹信方的〈城市・仕女—她的兩種凝視〉則以幾何抽象的構成描繪女性於都市中的雙重視角，一眼凝視世界，一眼回望內心，呈現當代女性於理性與感性之間的自我定位。

四位藝術家分別以雕塑與繪畫回應「孤獨」的不同面向——從蒲宜君的靜謐雕塑、呂月華的抒情色彩，到林惠玲的時間詩性與尹信方的幾何哲思。展覽以柔軟而深刻的筆觸，揭示女性創作者對存在、情感與自我意識的細膩觀照。孤獨在此不再是隔絕，而是一種靜默的創造力，是在寧靜中綻放的光。

本展為玲廊滿藝與台灣女性藝術協會共同推動女性藝術的年度策劃。以詩為線索、以心靈為座標，凝視女性創作者於時代轉折與生命經驗中的感性迴響。

藝術家 女性 孤獨

