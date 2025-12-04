快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

緯創醫學引領智慧醫療與行動輔助新時代 聯手打造永續行動力生態系

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯創醫學科技（Wistron MedTech）4日於「2025第九屆台灣醫療科技展」正式登場，展示兩大核心技術：智慧照護系統BestShape Night與智慧輔具外骨骼Exia，並宣布與多家醫院及企業展開策略合作，致力於打造全齡健康與行動力的新生態。

首先是BestShape Night，採用AI零接觸監測技術，讓使用者在無干擾的狀態下進行睡眠品質管理，檢測隔天提供報告，已於雙和醫院、聯新醫院完成臨床驗證，準確率高達96%。此外，系列產品BestShape VS即時偵測呼吸、心跳與血壓，並回傳數據至護理端，減輕醫護機械式負擔，帶給病患最輕鬆自在的照護服務。已廣泛應用於全台醫療院所、長照機構、產後護理之家，累計守護超過1萬6千名長者和1萬1千名新生兒，展現智慧醫療在居家與臨床場域的強大價值。

再來是Exia，是緯創醫學科技與德國German Bionic共同開發的照護型外骨骼機器人，專為醫療照護與工業物流場域設計，能在搬移病患或重物時提供主動支撐與動力輔助，有效降低護理人員腰背負擔，減少職業傷害風險。Exia已在多家醫院進行試用，協助提升工作效率與安全性，並透過後台數據分析，量化工作成效，實現智慧照護與人力永續。

緯創醫學科技不僅深耕醫療場域，更積極拓展跨界合作。本次展會中，緯創醫學科技與多家醫院（如，新光、馬偕、輔大、高醫等）及國際醫療機構展開試用與技術導入，推動智慧照護與精準醫療落地。同時，緯創醫學科技與阿瘦實業在運動領域攜手合作，結合阿瘦的足部健康專業與緯創醫學科技的智慧輔具技術，打造「行動力中心」模式，提供從檢測、輔助到功能性訓練的完整解決方案，並計劃將此模式推廣至全台社區，進一步輸出至亞洲市場，實現「永續行動力」的願景。

緯創 新生兒

延伸閱讀

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

世界醫師會首次台北宣言修訂會議 賴總統：AI新十大建設打造智慧環境

田錦宏／打造綠色醫療生態系：由下而上共創永續醫療影響力

醫療科技展開幕 賴總統：醫療、科技強強聯手 積極拓展智慧醫療

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。