快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

國泰投信「海誓山盟」啟新章 號召全民化身海龜守護者

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信自去年底啟動「海誓山盟 你我開始」計畫，首波合作與中華鯨豚協會攜手救援擱淺海龜，除經費支持救助池及復健池，並推動多部曲保育行動，展現企業對ESG議題的重視。

為進一步擴展計畫版圖，國泰投信官網於今(2025)年11月正式上線全新「永續專區」，並規劃「海龜救援知識互動遊戲」，透過趣味互動與抽獎機制，提升大眾對海洋保育與海龜救援議題的認識與參與，即日起至12月14日在國泰投信Facebook官方帳號「國泰投信 - 大樹下學投資」展開，只要完成遊戲後更有機會獲得抽獎機會。活動網址：https://cathaysite.tw/9Mk9nzZ

國泰投信永續辦公室協理李旼易表示，今年與中華鯨豚協會合作後，國泰投信從不同面向持續揭露對民眾來說相對陌生的海龜保育行動，透過舉辦海龜命名活動、永續知識講座、復育海龜海外野放、志工參與及跨子公司合作等，致力海龜救援與復育，成功野放48隻海龜，存活率提升至50%，更進一步支持環境調查，了解海龜的習性與活動範圍，以科學方法守護海洋生物。「海誓山盟 你我開始」不僅在今年獲選為海洋保育署海洋保育實踐企業個案，更讓生物多樣性保育不再是口號，讓我們從旁觀者成為真正的實踐者。

「海誓山盟 你我開始」今次推出的「海龜救援知識互動遊戲」不僅是社群互動，更是永續理念的延伸。互動遊戲設計融合海龜救援知識，參與者可透過答題與任務挑戰，深入了解海洋生態保育的重要性。為深化永續理念的傳播，活動同步推出專案紀錄影片，真實呈現海龜救援行動的努力與成果。該影片並獲永續獎項肯定，展現企業在環境保育上的承諾與行動力，期望透過影像力量，喚起更多利害關係人的關注與支持。

國泰投信期許，不僅在社群媒體號召民眾響應，更希望從內而外貫徹守護海洋的熱情。公司鼓勵員工化身「海龜救援影響力王者」，邀請親友共同參與遊戲，從實踐中學習海洋保育知識，並爭取更高榮耀。此外，國泰投信更攜手國泰人壽啟動「龜鄉守護」子專案，將行動擴展至海龜覓食棲地的追蹤調查。透過跨企業、跨部門的協作，國泰致力將永續理念深植人心，共同守護珍貴的海洋生態。

國泰投信身為全台資產管理龍頭，多年來發行各式共同基金，涵蓋台股、美股及債券等多元市場，並設計不同主題，滿足投資人任意投資需求。在眾多產品線中，國泰投信亦推出2檔ETF主題基金，分別是全台境內規模最大的ESG基金「國泰永續高股息（00878）」，截止10月底基金規模達新台幣4,558億元，逾176萬名受益人持有，持股有近五成AI概念股，搭配三成金融股，兼顧收益與成長，是小資族、退休族追求現金流的選擇。

國泰美國ESG基金則聚焦美股市場，挑選具有高ESG評級的企業，基金經理人林楷潔表示，根據FedWatch工具顯示，12月仍隱含87%的機率降息1碼，對於AI產業及醫療保健等仰賴大型資本支出的產業，當降息循環續行，連帶借貸成本降低，有望持續推動生產及創造就業機會；觀察逢黑五及年底作帳行情出現，美國消費類股與工業類股有望在年底迎接新一輪成長契機。國泰美國ESG基金由基金經理人發揮專業，適時調整投資組合，捕捉市場趨勢，鎖定AI、醫療保健及消費類股，幫助投資人透過一檔基金，同時布局深具投資潛力的ESG標的。

國泰人壽 海龜 海洋

延伸閱讀

ESG最前線／宏福苑省思 小疏忽變巨災

「商辦土地公」國壽資產升級 六都逾20棟大樓導入hub新型態辦公服務

南投烘焙業結合友善石虎農作 消費支持永續保育

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。