快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

深耕亞洲娛樂布局 TVBS與新加坡Mediacorp簽署MOU

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

TVBS近年強化跨國合資合製，繼2024年與新加坡媒體集團新傳媒Mediacorp合製戲劇《完全省錢戀愛手冊》後，近日雙方再度攜手，共同簽署為期三年的合作備忘錄，強化國際娛樂發展布局，打造跨國敘事與創意交流生態圈願景，促進台灣與新加坡共同成為亞洲關鍵創意夥伴。

TVBS總經理劉文硯表示，「台灣影視產業已相當成熟，透過與新加坡市場合資合製，兼顧不同面向的商業需求，開發出更具有商業競爭力的IP，也可以讓演員、製作團隊等人才有更多的交流，也可以讓文化更多元」。

TVBS積極布局海外市場，海外授權作品包括戲劇《有生之年》、《祕書俱樂部》、《完全省錢戀愛手冊》等，數量較過去成長2.5倍以上，TVBS的國際合作夥伴也超過190多個國家與地區，同時原創作品內容也在眾多國際影展入圍，參展數更是年年提升。

此次，TVBS與Mediacorp合作，涵蓋戲劇與綜藝領域，TVBS指出，將共同推出《對你心動的預言》及《野性兄弟去冒險》兩部作品，突顯TVBS製作創新與Mediacorp的敘事企圖。戲劇《對你心動的預言》以真摯情感與命運抉擇展現普世共鳴，而實境綜藝《野性兄弟去冒險》則以土地、人情與冒險精神體現亞洲觀眾最熟悉的生命力量，期待帶給亞洲觀眾全新的觀賞體驗。

Mediacorp首席內容官Virginia Lim表示，希望與領先的製作夥伴合作，結合彼此的專長，共同創作具有更廣泛吸引力的故事。以不同的觀點與製作優勢，讓我們能開發兼具亞洲相關性與全球潛力的內容。這些共同製作的夥伴關係，是我們深化區域網絡的重要一步。

Virginia Lim表示，TVBS即將推出的兩部合作作品《對你心動的預言》與《野性兄弟去冒險》，也體現了TVBS ORIGINALS原創作品在故事核心的文化共感與生命力，並始終相信以原創力量強化全球連結並推動IP內容走向世界，更深信以雙方的原創實力、敘事高度與跨平台資源整合能力，將攜手打造出具有全球吸引力與影響力的亞洲原創內容。

創作 新加坡

延伸閱讀

金管會攜印度國際金融服務中心管理局 簽署MOU

大馬首相訪星聚焦跨境議題 學者指有助經濟特區進展

趕在合憲聽證會前 新加坡2天處決3毒犯 死刑再惹議

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。