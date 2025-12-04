深耕亞洲娛樂布局 TVBS與新加坡Mediacorp簽署MOU

TVBS近年強化跨國合資合製，繼2024年與新加坡媒體集團新傳媒Mediacorp合製戲劇《完全省錢戀愛手冊》後，近日雙方再度攜手，共同簽署為期三年的合作備忘錄，強化國際娛樂發展布局，打造跨國敘事與創意交流生態圈願景，促進台灣與新加坡共同成為亞洲關鍵創意夥伴。

TVBS總經理劉文硯表示，「台灣影視產業已相當成熟，透過與新加坡市場合資合製，兼顧不同面向的商業需求，開發出更具有商業競爭力的IP，也可以讓演員、製作團隊等人才有更多的交流，也可以讓文化更多元」。

TVBS積極布局海外市場，海外授權作品包括戲劇《有生之年》、《祕書俱樂部》、《完全省錢戀愛手冊》等，數量較過去成長2.5倍以上，TVBS的國際合作夥伴也超過190多個國家與地區，同時原創作品內容也在眾多國際影展入圍，參展數更是年年提升。

此次，TVBS與Mediacorp合作，涵蓋戲劇與綜藝領域，TVBS指出，將共同推出《對你心動的預言》及《野性兄弟去冒險》兩部作品，突顯TVBS製作創新與Mediacorp的敘事企圖。戲劇《對你心動的預言》以真摯情感與命運抉擇展現普世共鳴，而實境綜藝《野性兄弟去冒險》則以土地、人情與冒險精神體現亞洲觀眾最熟悉的生命力量，期待帶給亞洲觀眾全新的觀賞體驗。

Mediacorp首席內容官Virginia Lim表示，希望與領先的製作夥伴合作，結合彼此的專長，共同創作具有更廣泛吸引力的故事。以不同的觀點與製作優勢，讓我們能開發兼具亞洲相關性與全球潛力的內容。這些共同製作的夥伴關係，是我們深化區域網絡的重要一步。

Virginia Lim表示，TVBS即將推出的兩部合作作品《對你心動的預言》與《野性兄弟去冒險》，也體現了TVBS ORIGINALS原創作品在故事核心的文化共感與生命力，並始終相信以原創力量強化全球連結並推動IP內容走向世界，更深信以雙方的原創實力、敘事高度與跨平台資源整合能力，將攜手打造出具有全球吸引力與影響力的亞洲原創內容。