工研院攜手工商協進會 打造生醫產業新護國群山

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
經濟部政務次長江文若（左起）、工研院院長張培仁、工商協進會會長吳東亮、生策會副會長楊泮池。記者林澔一／攝影
工研院及工商協進會4日在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」活動上簽署策略夥伴協議，宣布展開策略合作，期結合工研院的研發量能與協進會的企業網絡，將生醫產業推向國際。經濟部政務次長江文若更表示，期望透過此次協議，將生醫產業打造成下一座護國群山。

工研院院長張培仁表示，此次合作不僅是工研院、工商協進會雙方攜手，更是四方接力的成果。他說，學界及醫院是第一棒，在第一線了解患者需求，並進一步從需求出發，進行基礎研究；工研院則是第二棒，將科研成果開發成醫療設施、元件或醫療服務流程。

他更強調，產業界的努力也就是第三棒，尤為重要，將研發成果實際推廣應用。政府則是第四名重要夥伴，長期性的政策支持，對生醫從研究到業界推廣的歷程，可謂不可或缺；台灣的醫療能夠輸出，也都仰賴經貿條件的配合。

工商協進會會長吳東亮表示，此次締約搭建產官學研跨界平台，不僅是一項組織間的聯盟，更是台灣生醫產業發展重要里程碑。工商協進會會員涵蓋大中小企業，而生技醫療及健康產業是台灣重要的下一代產業，自己上任理事長後也成立生技醫療產業研究委員會，期望透過跨領域研究，鍵接科技、醫療、生技乃至金融等領域研究量能，向政府提供建言，並協助生醫產業成為台灣下一座護國群山。

工研院生醫所所長莊曜宇表示，此次締約形同台灣頂尖醫療及資通訊產業的「強強聯手」，將努力建立跨域合作生態系，推動生醫產業邁向國際。他表示，此次合作以需求導向、技術落地 、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。並以工研院生醫所為樞紐，結合協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展且直通全球市場的智慧醫療生態系。

生策會副會長楊泮池受訪表示，此次目標與電子業聯手，大家都知道台灣電子業做得非常好，全球頂尖的AI硬體一半以上都是台灣生產，台灣發展AI智慧醫療絕對有利基。未來一定要在應用端，讓AI產業進一步對準醫療痛點。AI技術加上數據，可以建構很好的智慧醫療生態；如同總統賴清德稍早表示，「醫療新南向」已擴展至十國、13中心，AI智慧醫療也有望透過南向政策，對接國際市場。

楊泮池也說，工商協進會有1,200名會員，占國家GDP超過60%，相信擁有堅實的落地應用實力，能將台灣醫療推出去。也希望政府在法規面更加落實並進一步鬆綁。

至於生醫大數據的規劃？楊泮池說，生醫不能只有硬體，但目前國內生醫資料多來自美國，對國人幫助不大；應建立本於國人資料的大數據應用平台，讓所有人能提供去個資的資料，建立智慧醫療的預測方法跟運算模式，以真正用於提升國人健康。

工研院 AI 生技

