康和證券攜手台鋼雄鷹 Wing Stars 啦啦隊 推出2026限量聯名精美桌曆

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女孩：李樂、安芝儇、妡0(由左至右)為康和證券2026桌曆代言人。圖／康和證券提供
康和證券再度以跨界創新引發話題！攜手中華職棒「台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊：安芝儇、妡0及李樂」，共同推出「2026限量聯名精美桌曆」，以青春活力結合理財概念，為理財世界注入年輕能量，也為投資人應援2026的每一天。桌曆設計兼具美觀與實用，特別針對上班族與投資族的生活節奏打造，讓理財規劃更貼近日常。康和證券將於11月底起限量提供給客戶，數量有限，送完為止，索取方式請致電康和證券客服或全台各分公司。

康和證券表示，棒球是台灣的全民運動，而啦啦隊象徵年輕世代的熱情與團隊精神。這次合作以 「應援你的 2026」 為核心概念，希望藉由應援文化，讓理財更貼近生活，不再只是冷冰冰的數字，而是一種持續累積再爆發的節奏。桌曆設計以上班族與投資族的生活節奏為靈感，兼具美觀與實用機能，透過每一頁的翻閱節奏，讓理財思維自然融入日常。康和證券持續以跨界創新的方式推動「全民理財運動」，鼓勵更多年輕族群培養理財觀念，讓投資成為生活的一部分。

這款「2026限量聯名桌曆」結合啦啦隊成員的活力形象與康和證券自有品牌角色「fun心仔家族」，以節慶主題設計融入理財小知識。內頁設計貼近生活，包含「開會中」、「休假中」等情境頁，方便上班族依需求翻頁使用，並收錄全球主要股市休市日期與年度理財規劃欄位，讓投資人能兼顧工作節奏與理財安排，是兼具收藏價值與實用性的理財夥伴。

每頁上方皆設有QR Code，可掃描前往專屬活動頁面，康和證券將在2026年不定期於各個月份的頁面中舉辦驚喜贈獎活動，鼓勵投資人每月翻閱與桌曆互動，為理財生活增添更多樂趣。

這次康和證券的聯名桌曆融合青春活力與理財精神，不僅展現其品牌年輕化形象，也象徵推廣全民理財運動的決心。康和證券同步與安芝儇、妡0及李樂攜手，即將推出專屬開戶活動，完成指定「跑壘任務」即可獲得限定豪華大禮。更多活動資訊，請參考好康fun心投介紹網頁與康和官方社群網頁。

