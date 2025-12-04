宏碁智醫參加台灣醫療科技展 推出多款AI醫療新品

宏碁智醫（6857）參加「2025 台灣醫療科技展」，今年以「智慧醫療全面進化」為核心主軸，展示從影像 AI、語音助理、步態分析到臨床流程整合的完整醫療 AI 產品線，並首次公開多款創新技術，全面呈現宏碁智醫在智慧醫療領域的最新突破。

在高齡化與社區醫療需求快速增加的背景下，前端影像取得的速度、便利性與普及性已成為醫療品質提升的關鍵。宏碁智醫本次展出的影像與行動檢查設備，著重「高機動性、低輻射、安全易部署」三大核心訴求，協助醫療團隊在醫院、診所到宅醫療、長照機構與社區篩檢等各種場域，都能迅速完成影像取得並串接後續 AI 判讀，縮短診療流程並提升預防性照護的觸及率，成為公共衛生管理與社區預防醫學的基石。

此外，VeriOsteo OP 智骨篩「骨質密度異常」AI篩檢智慧醫療軟體，以胸腔X光影像為基礎進行骨鬆風險AI分析，判讀準確率更高達90%。不僅能降低檢查門檻，快速評估高風險族群，更可做為臨床前期篩檢依據。目前已於東南亞如馬來西亞、印尼等地導入，全球累計受惠人數突破百萬。

隨著疾病複雜度提高與醫療人力短缺問題持續升溫，AI工具已成為臨床端不可或缺的輔助系統。本次展出將首次曝光三大創新產品，涵蓋眼疾偵測、免疫治療研究，以及風濕病影像評估等核心臨床應用，不僅鎖定臨床第一線需求，更聚焦於提升判讀速度、強化一致性，並推動早期偵測及AI風險分級，使醫療團隊能在更短時間內獲得可靠資訊、做出更精準的臨床決策，協助基層與慢病照護中心及早轉介高風險族群。

在臨床現場，醫護人員往往需要同時處理文書、評估及資料建置等多項工作。宏碁智醫推出AI醫療語音助理系統aiMed，其運用生成式AI與高精度語音辨識技術，即時將語音或文字轉換為結構化醫療紀錄，讓醫護人員能快速建立病歷、查房紀錄、交班資訊與出院摘要，有效降低文書負擔並提升資料一致性。

為協助醫療機構在院內快速部署AI、同時維持醫療資料的資安與合規，宏碁智醫本次與安圖斯科技共同展出軟硬體整合方案，以高效能工作站全面支持多元AI應用，讓醫護人員能獲得，真正實現臨床場域的高效運作。