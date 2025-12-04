快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

宏碁智醫參加台灣醫療科技展 推出多款AI醫療新品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁智醫今年以「智慧醫療全面進化」為核心主軸，參加「2025 台灣醫療科技展」。圖／宏碁智醫提供
宏碁智醫今年以「智慧醫療全面進化」為核心主軸，參加「2025 台灣醫療科技展」。圖／宏碁智醫提供

宏碁智醫（6857）參加「2025 台灣醫療科技展」，今年以「智慧醫療全面進化」為核心主軸，展示從影像 AI、語音助理、步態分析到臨床流程整合的完整醫療 AI 產品線，並首次公開多款創新技術，全面呈現宏碁智醫在智慧醫療領域的最新突破。

在高齡化與社區醫療需求快速增加的背景下，前端影像取得的速度、便利性與普及性已成為醫療品質提升的關鍵。宏碁智醫本次展出的影像與行動檢查設備，著重「高機動性、低輻射、安全易部署」三大核心訴求，協助醫療團隊在醫院、診所到宅醫療、長照機構與社區篩檢等各種場域，都能迅速完成影像取得並串接後續 AI 判讀，縮短診療流程並提升預防性照護的觸及率，成為公共衛生管理與社區預防醫學的基石。

此外，VeriOsteo OP 智骨篩「骨質密度異常」AI篩檢智慧醫療軟體，以胸腔X光影像為基礎進行骨鬆風險AI分析，判讀準確率更高達90%。不僅能降低檢查門檻，快速評估高風險族群，更可做為臨床前期篩檢依據。目前已於東南亞如馬來西亞、印尼等地導入，全球累計受惠人數突破百萬。

隨著疾病複雜度提高與醫療人力短缺問題持續升溫，AI工具已成為臨床端不可或缺的輔助系統。本次展出將首次曝光三大創新產品，涵蓋眼疾偵測、免疫治療研究，以及風濕病影像評估等核心臨床應用，不僅鎖定臨床第一線需求，更聚焦於提升判讀速度、強化一致性，並推動早期偵測及AI風險分級，使醫療團隊能在更短時間內獲得可靠資訊、做出更精準的臨床決策，協助基層與慢病照護中心及早轉介高風險族群。

在臨床現場，醫護人員往往需要同時處理文書、評估及資料建置等多項工作。宏碁智醫推出AI醫療語音助理系統aiMed，其運用生成式AI與高精度語音辨識技術，即時將語音或文字轉換為結構化醫療紀錄，讓醫護人員能快速建立病歷、查房紀錄、交班資訊與出院摘要，有效降低文書負擔並提升資料一致性。

為協助醫療機構在院內快速部署AI、同時維持醫療資料的資安與合規，宏碁智醫本次與安圖斯科技共同展出軟硬體整合方案，以高效能工作站全面支持多元AI應用，讓醫護人員能獲得，真正實現臨床場域的高效運作。

AI 醫護人員 宏碁

延伸閱讀

他在量販店「換標」便宜買被抓包 法官判刑3月

醫療科技展「智慧醫療」為主軸 新光醫院展出門診聊天機器人等AI技術

世界醫師會首次台北宣言修訂會議 賴總統：AI新十大建設打造智慧環境

醫療科技展開幕 賴總統：醫療、科技強強聯手 積極拓展智慧醫療

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。