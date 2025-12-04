聚焦再生醫療法規與醫療永續轉型 資誠進駐2025台灣醫療科技展

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

第九屆台灣醫療科技展（Healthcare+ Expo Taiwan）於2025年12月4日至12月7日盛大舉行。資誠（PwC Taiwan）進駐台北南港展覽館一館4樓「創新技術特展（InnoZone）」展區，與超過130家新創團隊共同展出。資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠於12月4日出席大會開幕活動，與總統賴清德以及國內外產官學研領袖共同見證台灣生醫科技最新進展，攜手推動台灣生醫產業生態系。

徐聖忠表示，台灣擁有優質的醫療體系、厚實的研發人才以及日益完善的法規環境，具備成為亞太再生醫療樞紐的潛力。資誠將持續發揮專業賦能的角色，協助企業在合規中創新，在挑戰中成長，共同打造台灣再生醫療產業的生態系，讓台灣的生技實力在世界舞台上發光發熱。

同日舉辦創新技術特展（InnoZone）開幕儀式，由資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智出席，展現資誠與生醫新創公司的連結，以及對於精準檢測、精準照護與數位醫療等領域的持續投入。林永智指出，資誠長期深耕生技醫療領域，始終與產業並肩同行。不僅協助企業解決合規與財務難題，更透過PwC全球聯盟所與合作夥伴資源，協助台灣業者進行國際鏈結與市場布局。

資誠聯合會計師事務所協同普華商務法律事務所專業團隊，於InnoZone展區提供業師專業諮詢，並展出精準檢測、精準照護與數位醫療等主題產業研究報告，協助業者掌握最新市場動態。

在2025年再生醫療雙法各項子法陸續通過帶動下，資誠聯合會計師事務所與財團法人台灣醫界聯盟基金會於2025年12月4日下午，於台北南港展覽館1館舉辦「2025 年再生醫療與次世代療法產業趨勢論壇」，邀請產官學研專家針對「雙法對於再生醫療產業發展之影響」及「台灣發展再生醫療之優先事項與策略」進行深入探討。資誠生醫產業協同主持會計師林冠宏作為本次活動與談人，詳細分析產業發展前景與挑戰。同步發表2025《再生醫療與次世代療法產業趨勢報告》，彙整現行再生醫療法規並提供業者策略建議。

根據2025《再生醫療與次世代療法產業趨勢報告》，台灣再生醫療未來具備五大發展前景，包括建構完整產業鏈：打造生態系與整合上下游；深化國際合作：跨國研發與臨床優勢；發展CDMO能量：代工優勢與全球訂單機會；推動多元支付制度；整合與利用AI及ICT。

報告也提出六大策略建議，透過多管齊下的策略推動，台灣有望在全球再生醫療競局中開啟新局勢，包括建立跨部會協作與彈性監管的政策體系；培植再生醫療之研發、製備與法規人才；建立多元且永續的支付制度；推動跨國臨床試驗與國際鏈結；建構產業生態系統與CDMO聯盟；國家以「超額配比引導投資」，帶動高風險產業成長。

今年醫療科技展期間，韌性醫療與永續減碳等議題為關鍵焦點。資誠於2025年12月5日將與中山醫學大學、中山醫附設醫院、社團法人國家生技醫療產業策進會、今周刊、財團法人厚生基金會共同舉辦「健康臺灣專場論壇 醫療現況與未來」，在人工智慧帶動醫療健康生態系持續轉型的未來趨勢下，透過最新政策趨勢分享，協助業者掌握生醫動態，助力台灣生醫產業邁向國際競爭力新里程碑。

PwC Taiwan於2025年12月4日至12月7日進駐南港展覽館一館4樓展場之創新技術特展（InnoZone）展區，攤位編號為L1001-F01。台灣醫療科技展由國家生技醫療產業策進會、生技醫療科技政策研究中心、衛生福利部、經濟部、國科會、農業部及臺北市政府共同舉辦，集結650家醫療體系、ICT科技業者與生醫企業，是國際指標企業鏈結在地商機的重要平台。

