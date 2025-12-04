被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害

「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Cambodia）西哈努克市（Sihanoukville City，譯按：又稱西港市，為西哈努克省的首府）的詐騙園區獲救，我們試圖與她聯繫。但和我們在接下來幾個月遇到的許多倖存者一樣，她在經歷了殘酷折磨後，便再也無法信任他人。

接下來的2週，我們持續跟愛麗絲保持聯繫，但她的情緒總是非常緊繃。身無分文也沒有任何身分證件的她，跟其他大多數來自中國的倖存者一起，躲在柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）的安全屋（編按：指用於避難的祕密場所）裡，期待可以找到辦法回家，回到年幼的孩子身邊。雖然花了一點時間，但最終有人願意出錢送她回臺灣。回臺灣的前幾天，她答應跟我們其中一人在公開場合見面。這時，她才講述了自己的故事。

「我覺得自己很幸運，因為我很快就得救了，在裡頭基本上只待了1週。如果被囚禁1、2年，我可能就再也沒有辦法相信人性了。我知道有些受害者被洗腦，或有些已經被虐待到麻木，甚至心理出問題。而且外界的人，包含我家人，都覺得是因為我們太貪心，妄想一夜致富，才會被賣掉，所以我必須說出我的故事，讓他們知道真相。」

她先後在4個詐騙園區遭到虐待和性侵，所以聽到她說自己很「幸運」時，我們都很驚訝。她被信任的朋友所說的假工作騙了，這名來自菲律賓的男性朋友，甚至幫她付了簽證費和飛到金邊的機票錢。

當她抵達西哈努克市的新「辦公室」時，主管跟她說，她是被賣到這裡做網路詐騙的，沒有幫公司賺夠錢，就別想離開。主管用電擊棒威脅她，說如果不從，就會把她關起來，讓好幾個人強暴，而這件事不久後也真的發生了。

「一開始他們想逼我做殺豬盤。」她說的是一種網路詐騙，詐騙者用假帳號和倒楣的目標接觸，慢慢建立信任，再騙他們投資虛擬資產。

「我知道殺豬盤違法，所以我裝傻說不會打字，他們就叫我打掃和做一些文書工作，接著一次次把我賣掉。在最後一間公司，我不斷被強暴，被迫在一個像妓院一樣的會所（編按：根據受訪者所稱，園區裡的妓院被通稱為會所）工作。」 大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克

最後，愛麗絲想方設法在 Instagram 上發布求救訊息，終於在第5次被賣之前獲救。但因為這次求助，她社交圈裡所有人都知道發生的事，她遭到羞辱，回臺灣後要重新融入社會也變得更加困難。

她告訴我們：「我希望你們可以寫出我的故事。我是現代奴役制度下的受害者，但沒有一個組織能幫我。我也想說，這不是太貪心或太笨的問題，任何人都有可能成為受害者。」

（本文摘自大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克）