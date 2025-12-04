快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台北市不動產仲介公會仲介公會4日舉辦年終記者會。記者朱曼寧／攝影
台北市不動產仲介公會仲介公會4日舉辦年終記者會。記者朱曼寧／攝影

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購屋族的最佳購屋時機，對建商與投資人而言，則是重新審視市場、調整策略的重要一年。

台北市不動產仲介公會仲介公會理事長蘇金城表示，受到去年第七波選擇性信用管制「金龍海嘯」的強烈衝擊，今年台灣房市出現全面退散的頹勢，即使中央責令開水龍頭，央行也放寬換屋族限期，仍然止不住潰散的市場信心。

根據台北市不動產仲介公會推估，全台全年建物買賣移轉量僅勉強守住26萬棟關卡，創下近9年來新低紀錄，統計數字雖然看不出來，但是有不少業者都是在苦撐待變。

觀察台北市，台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，今年台北市房市儘管冷，但在價格上確實是顯得格外堅挺，特別是表現在兩個市場現象上，其一是超豪宅「陶朱隱園」突破彭淮南防線，進一步將台北市房價天花板往上推高。

其二是蛋白區預售價格屢創新高，特別是北投士林科技園區所在的北投士林房價屢屢創新高，北投預售案「潤泰之森」寫下每坪152.05萬天價，士林區的「久年松芮」也創下每坪152.12萬的新紀錄，頗有急追蛋黃區價格之跡象，後市仍不容小覷。

不過，離開台北市，恐怕就不容樂觀。張欣民表示，以預售案來看，寶佳已經率先降價，尤其是海線區域更有低價競爭的狀況發生，預期在買氣持續低迷下，預售價個上會略微下修，甚至明年也會有建商撐不住進而倒閉。

展望今2026年，蘇金城表示，房市會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛需與換屋族而言，2026年是一個可望以更合理預算購屋的時間點；對建商與投資人而言，更是重新審視市場、調整策略的重要一年。

