快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

四年投240億元建立國家藥物韌性 將研擬專章與基金

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院4日通過「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，目前我國必要藥品有64%仰賴進口，希望透過四年投入240億元預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力，四年至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力，明年則已編列54.48億元作為計畫第一年經費。

行政院長卓榮泰指出，鑒於目前國際醫藥供應鏈高度全球化及原料藥過度集中化，容易在疫情、天災及地緣政治等因素影響下，增加供應鏈中斷之風險。為強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性，衛福部特訂定本計畫。

卓榮泰說，該計畫將推動五大核心目標與六大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

根據衛福部提出的計劃內容中指出，本計畫預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應；整合產學研力量提升國產學名藥信任與使用，完善公共衛生應變能量；並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center），同時強化法規及國際合作，全面提升醫藥供應穩定性與國家醫藥戰略地位。

石崇良表示，此次提出的「藥物韌性整備計畫」對國內供應鏈至關重要。目前國內共有約30家原料藥廠與144家製藥廠，但國產原料藥使用率僅16%，必要藥品有64%仰賴進口，顯示供應鏈相當脆弱。政府希望透過四年240億元預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力。明年則已編列54.48億元作為計畫第一年經費，希望立法院儘速審查通過，以啟動相關工作。

此外，對於藥廠紛紛退出台灣，主因是健保因素，對此石崇良表示，健保署已於今年4月1日調整藥品支付標準，對稀缺原廠藥與國產原料藥提供加價措施，包括國產原料藥加價10%、國內製造並有臨床試驗加價4%、突破專利連結加價10%、學名藥在專利到期後五年內，如取得兩張藥證，給予原廠藥紅價鼓勵另外，必要藥品如國內製造品項不足三項，年度藥價不調降；若藥價不足可提供成本分析調升。

至於在這次計畫中也有提及要設置藥物韌性基金與專章，石崇良說，目前方向是檢討《醫藥生技產業發展條例》。該條例目前針對精準醫療、再生醫療等領域提供租稅優惠，業界建議在條例中增設「公益性專章」，將國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，後續將與經濟部共同研議基金來源與規模。

而在去年發生過的食鹽水之亂，石崇良也說，這次也一併提出修法，具體修法內容已納入改善措施，包括必要藥品全面納入定期申報制度（製造、庫存、銷售均須申報）；建立智慧監控系統，即時掌握供應狀況；擴大專案製造／輸入權限，不再限於必要藥品，只要有供應不足之虞即可啟動；調控機制延伸至社區藥局，強化供應韌性；修正藥害救濟條例，讓專案製造與輸入藥品如發生不良反應，也能獲得救濟。

學名藥

延伸閱讀

輔導認證取代評鑑 醫美手術嚴管修法放軟？石崇良：將制定一定標準

卓榮泰稱公職應效忠單一國家 批藍修國籍法「開什麼玩笑」

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

專訪衛福部長／不能只有最低工資 衛福部擬保障新進醫護起薪

相關新聞

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

華航於美國當地時間12月3日降落鳳凰城天港國際機場，打造北美客貨運新樞紐，台灣駐美代表俞大㵢於當地的活動中分享，未來台美...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

好市多台中第三店落腳「台中精機舊廠」 好市多回應了

備受矚目的好市多Costco台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。