四年投240億元建立國家藥物韌性 將研擬專章與基金

行政院4日通過「國家藥物韌性整備計畫」，衛福部長石崇良表示，目前我國必要藥品有64%仰賴進口，希望透過四年投入240億元預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力，四年至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力，明年則已編列54.48億元作為計畫第一年經費。

行政院長卓榮泰指出，鑒於目前國際醫藥供應鏈高度全球化及原料藥過度集中化，容易在疫情、天災及地緣政治等因素影響下，增加供應鏈中斷之風險。為強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性，衛福部特訂定本計畫。

卓榮泰說，該計畫將推動五大核心目標與六大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入240億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

根據衛福部提出的計劃內容中指出，本計畫預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應；整合產學研力量提升國產學名藥信任與使用，完善公共衛生應變能量；並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center），同時強化法規及國際合作，全面提升醫藥供應穩定性與國家醫藥戰略地位。

石崇良表示，此次提出的「藥物韌性整備計畫」對國內供應鏈至關重要。目前國內共有約30家原料藥廠與144家製藥廠，但國產原料藥使用率僅16%，必要藥品有64%仰賴進口，顯示供應鏈相當脆弱。政府希望透過四年240億元預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力。明年則已編列54.48億元作為計畫第一年經費，希望立法院儘速審查通過，以啟動相關工作。

此外，對於藥廠紛紛退出台灣，主因是健保因素，對此石崇良表示，健保署已於今年4月1日調整藥品支付標準，對稀缺原廠藥與國產原料藥提供加價措施，包括國產原料藥加價10%、國內製造並有臨床試驗加價4%、突破專利連結加價10%、學名藥在專利到期後五年內，如取得兩張藥證，給予原廠藥紅價鼓勵另外，必要藥品如國內製造品項不足三項，年度藥價不調降；若藥價不足可提供成本分析調升。

至於在這次計畫中也有提及要設置藥物韌性基金與專章，石崇良說，目前方向是檢討《醫藥生技產業發展條例》。該條例目前針對精準醫療、再生醫療等領域提供租稅優惠，業界建議在條例中增設「公益性專章」，將國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，後續將與經濟部共同研議基金來源與規模。

而在去年發生過的食鹽水之亂，石崇良也說，這次也一併提出修法，具體修法內容已納入改善措施，包括必要藥品全面納入定期申報制度（製造、庫存、銷售均須申報）；建立智慧監控系統，即時掌握供應狀況；擴大專案製造／輸入權限，不再限於必要藥品，只要有供應不足之虞即可啟動；調控機制延伸至社區藥局，強化供應韌性；修正藥害救濟條例，讓專案製造與輸入藥品如發生不良反應，也能獲得救濟。