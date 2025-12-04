柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由
應有盡有 宛如一座小城市
艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅行變得更加困難，但他也不在意，對辭職離開沒有任何顧慮。他不知道的是，這將是他長達6個月苦難的開始，他將會在這座城市的某個詐騙園區中受困受虐。以下是艾倫對園區的描述：
園區很大，要有特別的通行證才能進出。一間詐騙公司管理一棟建築，有的公司會共用食堂。我在的那棟門口有2個帶著槍和電擊棒的警衛，要刷證件才能進去。一樓有幾間小型的超市和餐廳，2樓是可容納好幾百人的大空地，3樓是新人訓練室，4、5樓是「詐騙專用房」，每一間都專攻不同國家或不同型態的詐騙，如殺豬盤、假扮執法單位等，5樓以上是宿舍。
為了限制大批人力的移動自由，大多數詐騙園區都建構成自給自足的複雜社群。一個園區通常由一名社區經理監管，其中包含許多詐騙公司，園區中共用食堂、妓院、俱樂部、診所、藥局，還有餐廳和髮廊等各種服務業。
如果園區跟對外開放的有照賭場掛鉤，網路詐騙員工會與賭場分開，不會混在一起，處於大眾眼光之外。較小的詐騙園區通常看起來就像一般的公寓大樓，但配有異常嚴密的維安措施，如高牆、帶刺鐵絲網、大門守衛等，防止裡面的人逃跑，也阻擋外頭沒有權限的人接近。
雖然詐騙經營者未必有正式登記，但常被稱為公司，或更確切點說，他們登記為「網投公司」（譯按：即線上投資公司），這也是為什麼我們在本書中很常用這樣的詞。與受訪者的對話中，我們發現這些公司的組織架構與一般公司無異，包括人力資源部（中國稱為狗人事）、營運（即詐騙，中國又稱狗推），還有負責後勤支援的後勤部。
後勤部掌管讓詐騙行動順利的基本任務，如格式化手機與電腦以利詐騙工作，以及與外部工作者和承包商溝通。雖然每一間公司的組織架構和營運狀況不同，且各個角色間也可能有重疊，但根據我們幾名受訪者的回憶，詐騙公司內部大致的樣貌就如以下篇幅所示。
（本文摘自大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克）
