快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

聯合新聞網／ 方易仁、李玲、薄馬克
受害者指稱詐騙園區猶如封閉小城市，從食堂、超市到宿舍、訓練室一應俱全。武裝警衛與通行證制度讓外人難進、受困者無法離開。圖／AI生成
受害者指稱詐騙園區猶如封閉小城市，從食堂、超市到宿舍、訓練室一應俱全。武裝警衛與通行證制度讓外人難進、受困者無法離開。圖／AI生成

應有盡有 宛如一座小城市

艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅行變得更加困難，但他也不在意，對辭職離開沒有任何顧慮。他不知道的是，這將是他長達6個月苦難的開始，他將會在這座城市的某個詐騙園區中受困受虐。以下是艾倫對園區的描述：

園區很大，要有特別的通行證才能進出。一間詐騙公司管理一棟建築，有的公司會共用食堂。我在的那棟門口有2個帶著槍和電擊棒的警衛，要刷證件才能進去。一樓有幾間小型的超市和餐廳，2樓是可容納好幾百人的大空地，3樓是新人訓練室，4、5樓是「詐騙專用房」，每一間都專攻不同國家或不同型態的詐騙，如殺豬盤、假扮執法單位等，5樓以上是宿舍

為了限制大批人力的移動自由，大多數詐騙園區都建構成自給自足的複雜社群。一個園區通常由一名社區經理監管，其中包含許多詐騙公司，園區中共用食堂、妓院、俱樂部、診所、藥局，還有餐廳和髮廊等各種服務業。

如果園區跟對外開放的有照賭場掛鉤，網路詐騙員工會與賭場分開，不會混在一起，處於大眾眼光之外。較小的詐騙園區通常看起來就像一般的公寓大樓，但配有異常嚴密的維安措施，如高牆、帶刺鐵絲網、大門守衛等，防止裡面的人逃跑，也阻擋外頭沒有權限的人接近。

大是文化《<a href='/search/tagging/2/東南亞' rel='東南亞' data-rel='/2/104306' class='tag'><strong>東南亞</strong></a>詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克
大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克

雖然詐騙經營者未必有正式登記，但常被稱為公司，或更確切點說，他們登記為「網投公司」（譯按：即線上投資公司），這也是為什麼我們在本書中很常用這樣的詞。與受訪者的對話中，我們發現這些公司的組織架構與一般公司無異，包括人力資源部（中國稱為狗人事）、營運（即詐騙，中國又稱狗推），還有負責後勤支援的後勤部。

後勤部掌管讓詐騙行動順利的基本任務，如格式化手機與電腦以利詐騙工作，以及與外部工作者和承包商溝通。雖然每一間公司的組織架構和營運狀況不同，且各個角色間也可能有重疊，但根據我們幾名受訪者的回憶，詐騙公司內部大致的樣貌就如以下篇幅所示。

（本文摘自大是文化《東南亞詐騙園區內幕：有人自願、有人被誘拐，96名園區工作者，揭發殺豬盤、殺魚盤、AI深偽詐騙的勾結與真相。》，作者：方易仁、李玲、薄馬克）

賭場 詐騙 宿舍 辭職 公寓 藥局 東南亞 柬埔寨

延伸閱讀

00919配息0.54！殖利率11.6% 達人曝「逆風仍加碼」：知道自己要什麼就好

他買90張00940卻狠酸是垃圾！網勸：改買0050、0056

存0050來領退休金可行？泰北哥提「3方案1終極版」：還真有加大本金的辦法

00878「填息完成」配息、股價皆穩！存股哥：後兩季續配至少0.4元應也沒問題

相關新聞

被詐騙不是貪心或笨？柬埔寨倖存者真實控訴：人性被利用誰都可能受害

不是貪心或笨 任何人都可能受害 「我不相信你，你跟他們是一夥的吧？你們都只想要把我當成動物一樣賣掉。」這是一名臺灣年輕女子愛麗絲（Alice，化名）傳給我們的第1則訊息。當時她從柬埔寨（Camb

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

北市房仲公會：2026年房市仍盤整 價格略微下修

今年房市冷颼颼，明年將持續盤整。台北市不動產仲介公會仲介公會4日表示，2026年仍是盤整的一年，價格有望略微下修，屬於購...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。