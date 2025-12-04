快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，位在台灣大道旁以及鄰近東海別墅和未來捷運藍線B9、B10站的台中精機舊廠。圖／台中市政府提供
針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，但最終結果將由好市多正式對外公布。而市府通過的申請案就是位在台灣大道旁以及鄰近東海別墅和未來捷運藍線B9、B10站的台中精機舊廠。對此，好市多並未明確回應，僅表示「未來會積極評估合適據點」。

好市多透過公關公司回應說，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

市府指出，台中市都市計畫委員會前天（2日）已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。

據了解，好市多目前在台中有2間店，分別在南屯、北屯，業績表現名列全球前茅。好市多蓋新店需要腹地夠大，且土地面積要8千坪以上，租期至少20年，因此覓地已久。

好市多 都市計畫 中精機

相關新聞

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

華航於美國當地時間12月3日降落鳳凰城天港國際機場，打造北美客貨運新樞紐，台灣駐美代表俞大㵢於當地的活動中分享，未來台美...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

好市多台中第三店落腳「台中精機舊廠」 好市多回應了

備受矚目的好市多Costco台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，...

