台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，但最終結果將由好市多正式對外公布。而市府通過的申請案就是位在台灣大道旁以及鄰近東海別墅和未來捷運藍線B9、B10站的台中精機舊廠。對此，好市多並未明確回應，僅表示「未來會積極評估合適據點」。

好市多透過公關公司回應說，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

市府指出，台中市都市計畫委員會前天（2日）已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。

據了解，好市多目前在台中有2間店，分別在南屯、北屯，業績表現名列全球前茅。好市多蓋新店需要腹地夠大，且土地面積要8千坪以上，租期至少20年，因此覓地已久。