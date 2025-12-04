香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

快訊

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
香港特區政府表示，宏福苑大火死亡人數已增至156人，另有30人仍然失聯。圖為2日民眾聚集在大樓邊臨時紀念處旁的花圈悼念區，向遇難者致哀。(路透)
香港火災悲劇：喚起大眾對建築公共安全的重視

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

香港法規：維修工程中的致命灰色地帶

宏福苑大火的調查焦點，主要鎖定在大型維修工程的安全漏洞。香港法規對棚架防護網阻燃性的要求僅非強制性的指引，使得承建商輕易規避最嚴苛的安全標準，導致起火點易燃物迅速蔓延。

此外，通道阻塞和警報失效，也暴露出物業管理人長期以來對日常維護責任的疏忽。

台灣法律：採定期檢查與強制性「雙軌制」

台灣建立了嚴格的建築物公共安全檢查制度。對於相對高層樓以上的集合住宅，法律強制要求管理人定期委託專業人員，檢查包括逃生通道、安全梯等防火避難設施。

一旦發現缺失，必須限期改善，否則將面臨罰鍰。另針對消防設備的功能性檢修，管理人需定期檢修滅火器、警報系統等所有消防設備，並向主管機關申報結果，確保火災發生時，設備能可靠啟動。

兩岸律師楊軒廷指出：保障生命安全是共同的底線

宏福苑事件是兩岸城市治理的一面鏡子，除了喚起大眾對建築公共安全的重視，並帶來的共同啟示是：法規不僅要存在，更需要嚴格執行、明確責任，才能真正保障公共安全。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

