快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／美國鳳凰城3日電
華航董事長高星潢認為，三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場。記者黃淑惠／攝影
華航董事長高星潢認為，三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場。記者黃淑惠／攝影

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策，這對航空業是一大利多；另外，根據三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場及華航的營運表現。

首先不管是IATA還是波音、空巴對於市場的預測看法都是偏樂觀，再加上連假出國的人數攀升；其次，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動；第三，華航的新機即將在2026年開始大量交機，新機加入為營運成長增添新柴火。

高星潢指出，2026年華航秉持穩健布局的策略，透過聯航合作擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，拓展轉運商機，打造航空聯盟新局；以新世代機隊引進與跨界合作為雙引擎，推動客貨運合力成長；攜手永續企業夥伴，整合產業價值鏈；成為全球旅客值得信賴的領航者。

展望未來，華航看好客貨運需求持續暢旺，明年起迎接全新 787 機隊，共 24 架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進 3 架A350-900及13架A321neo客機強化運能。華航積極擘劃機隊規模，2029 年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

華航2025年前十個月合併營收1730.36 億元，較去年同期成長 2.93%；前三季合併營業淨利 157.6 億元，每股盈餘1.81元，不論是營收或是獲利都寫下歷史新高；從目前的各項指標來看，明年營運表現相當可期。

華航將會加密北美及歐洲線，其中，北美航點包括紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及溫哥華，加上開航的鳳凰城共有七個航點在航線布局的部分，隨著新機的加入，紐約、洛杉磯及西雅圖的班次都打算再增班；至於歐洲的部分，布拉格及倫敦都考慮再擴充班次。

華航台北直飛鳳凰城首航班機於美國當地時間 12 月 3 日降落鳳凰城天港國際機場，機場安排各種慶祝開航活動。記者黃淑惠／攝影
華航台北直飛鳳凰城首航班機於美國當地時間 12 月 3 日降落鳳凰城天港國際機場，機場安排各種慶祝開航活動。記者黃淑惠／攝影

華航 市場 西雅圖

延伸閱讀

台積赴美效應…台美半導體空中走廊開通 華航開闢直飛鳳凰城航線

北美線高單價、高轉機量 兵家必爭

虎航擴大機隊 戰力升級

影／華航台北-鳳凰城開航 旅美棒球好手林昱珉驚喜現身首航儀式

相關新聞

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

華航於美國當地時間12月3日降落鳳凰城天港國際機場，打造北美客貨運新樞紐，台灣駐美代表俞大㵢於當地的活動中分享，未來台美...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

好市多台中第三店落腳「台中精機舊廠」 好市多回應了

備受矚目的好市多Costco台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。