華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策，這對航空業是一大利多；另外，根據三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場及華航的營運表現。

首先不管是IATA還是波音、空巴對於市場的預測看法都是偏樂觀，再加上連假出國的人數攀升；其次，國際專家普遍認為2026年油價是走低的，預估每桶約在80美元區間波動；第三，華航的新機即將在2026年開始大量交機，新機加入為營運成長增添新柴火。

高星潢指出，2026年華航秉持穩健布局的策略，透過聯航合作擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，拓展轉運商機，打造航空聯盟新局；以新世代機隊引進與跨界合作為雙引擎，推動客貨運合力成長；攜手永續企業夥伴，整合產業價值鏈；成為全球旅客值得信賴的領航者。

展望未來，華航看好客貨運需求持續暢旺，明年起迎接全新 787 機隊，共 24 架，擔任中長程及區域航線主力，並持續引進 3 架A350-900及13架A321neo客機強化運能。華航積極擘劃機隊規模，2029 年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

華航2025年前十個月合併營收1730.36 億元，較去年同期成長 2.93%；前三季合併營業淨利 157.6 億元，每股盈餘1.81元，不論是營收或是獲利都寫下歷史新高；從目前的各項指標來看，明年營運表現相當可期。