俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

華航於美國當地時間12月3日降落鳳凰城天港國際機場，打造北美客貨運新樞紐，台灣駐美代表俞大㵢於當地的活動中分享，未來台美雙方的經貿投資合作會越來越緊密，華航這時候開航鳳凰城航線，版圖進一步延伸至美國西南地區，這是一個非常棒的營運策略。

華航台北直飛鳳凰城為亞洲第一家直航的航班，於美國當地時間 12 月 3 日 降落鳳凰城天港國際機場，舉行各項慶祝活動，並且邀約天港機場 CEO Chad Makovsky、台灣駐美代表俞大㵢大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

台灣駐美代表俞大㵢活動中表示，美國關稅談判已經持續一段時間，目前掌握的進度為雙方談判還有一些細節在討論當中，然而已經接近公布答案的時間。關稅談定後，台美雙方的經貿投資合作會越來越緊密，尤其像亞利桑那州，不光是台積電前來投資設廠，未來還會有其他半導體供應鏈一起前來投資，人流及物流的增加，在亞利桑那州會慢慢會出現半導體聚落，華航這時候開航鳳凰城航線，版圖進一步延伸至美國西南地區，這是一個非常棒的策略。

華航董事長高星潢指出，華航深耕北美市場逾半世紀，開通鳳凰城航線後，版圖進一步延伸至美國西南地區，加上既有洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及加拿大溫哥華，北美七大航線每週共計 40 班，指標性的紐約航線也規劃逐步增加至 7 班；同時看好東南亞經台灣轉接至北美的轉機市場，積極優化航班時刻，提升旅客便利性，加上東北亞等綿密航網，總計提供近 500 個區域航班服務轉機旅客。

華航關注市場動態，未來在運能條件到位後，將評估達拉斯、休士頓、波士頓、華盛頓、芝加哥、多倫多等其他潛力航點開航，實現展翼全球的營運願景。