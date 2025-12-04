好市多台中第三店落腳「台中精機舊廠」 好市多回應了

備受矚目的好市多Costco台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，而台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第三處基地。

針對台中市第三店展店，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示：「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。」

據了解，台中市都委會日前通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會決議修正後通過，後續將依規提報內政部都委會續行審議，好市多將待內政部都委會審議通過後，才會正式對外宣布。

盧秀燕指的出，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，距離中科園區很近，又鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通匯集的重要樞紐；地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。但她強調，一切仍須業者最後拍板。

台中精機董事長黃明和表示，感謝市府協助完成舊廠的都市計畫變更，舊廠土地面積約1萬餘坪，公司於民國60年開始購地建廠，112年完成遷廠至台中精密機械科技園區。

據了解，台中精機舊廠當初購地成本約2億餘元，目前市價上看60億元，而一旦定案，好市多將採承租土地方式營運，至少20年起跳。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更公益性，已大幅提高公共設施回饋比例。

都發局表示，透過高標準的審議，將可確保零星工業區轉型、經濟發展與環境永續能三者兼顧，通過後將有助於帶動當地經濟發展，和避免舊廠土地閒置或低度利用。

另據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第三家Costco賣場，未來將可為台中市海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

都發局說明，未來該土地變更為產業專用區部分，得作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途。