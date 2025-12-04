建案「聯茂知裏」接待中心蛻變為藝廊 受購屋者青睞、市場注目

房市低迷，新建案持加強差異化競爭優勢。新落成的住宅建案「聯茂知裏」，與在地「意識畫廊」合作，將接待中心規劃為臨時藝廊，推出《知藝術 裏生活》藝術聯展，有別於傳統房地產銷售模式，嘗試將藝術鑑賞融入看屋流程，為潛在購屋者提供不同的空間體驗，受到購屋者青睞與市場注目。

「聯茂知裏」建案基地位於後驛捷運站（R12）周邊，步行距離約200公尺，屬三面臨路的街廓。建築規劃上，全案設計為單層四戶，提供30坪與38坪兩種主力坪數，強調每戶均為邊間設計，且兩套衛浴均設有對外窗以確保通風與採光。社區公共設施引入了免開窗新風換氣系統、預留電動車充電管線（EMS）以及磁化軟水系統等配置。

在地理位置上，後驛站區位於凹子底與高雄車站之間，區域內有富邦凹子底BOT、聯上停35 BOT及義享天地二期等多項大型開發案正在進行。交通方面，該區可透過捷運、台鐵、輕軌及高鐵等多種軌道運輸工具連接，被視為北高雄的重要交通節點之一。

本次藝術聯展為期約四周，集結了多位藝術工作者共同參與。核心參展藝術家為以幽默風格著稱的阿咧A-Lei，其創作常以日常物件為靈感，本次將展出包含曾在屏東縣民公園展出的〈七龍豬〉及車城看海美術館展出的〈北海小精靈〉等立體作品。

此外，展場也同步陳列徐永進、徐凡軒、徐橘喵及高定等藝術家的平面與立體創作。為增添活動互動性，主辦單位於展期首日安排了藝術家導覽活動，由阿咧A-Lei親自解說作品概念。