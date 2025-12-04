紡拓會組團赴慕尼黑參展 遠東新等台廠摘殊榮

台灣紡織業力拓非美市場，紡拓會號召15家企業組成台灣館，參加今年德國慕尼黑運動用品展（ISPO Munich）。包括宏遠、遠東新、興采等台灣廠商，在展期中舉辦的ISPOTEXTRENDS Award國際紡織趨勢大獎中，摘下多項殊榮。

紡拓會秘書長黃偉基日前表示，美國是全世界最大的紡織品消費國，也是台灣紡織品最大出口市場，但面對對等關稅變數，美國市場胃納量成長不易，紡拓會將引領台灣紡織業全力開拓歐洲、日本等非美市場。

紡拓會表示，德國慕尼黑運動用品展（ISPOMunich）是全球最大的運動暨戶外用品展，剛於12月2日圓滿閉幕。今年主辦單位規劃多個展區，展示運動產業的創新及變化。

紡拓會今年號召台灣紡織廠組隊參加，根據現場初步調查，展出3天約有600名買主到台灣館參觀，參展企業現場接單金額約80萬美元，預計未來接單金額上看450萬美元。

另外展期中舉辦的ISPO TEXTRENDS Award，有紡織界奧斯卡獎之稱，台灣廠商共有46項創新功能性紡織品入選，包括宏遠、遠東新、興采、弘裕、明基和新光等11家企業，在不同產品類別獲得入選Top 10等殊榮。其中遠東新、宏遠、新光及宇興碳素更獲得Best Product殊榮。

紡拓會表示，舉辦超過半世紀的ISPO展即將迎來歷史性轉折。主辦單位已宣布自2026年起，ISPO展將告別德國慕尼黑，轉至荷蘭阿姆斯特丹RAI會展中心舉辦，紡拓會明年將持續組團參加，爭取歐洲商機。