快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

郡都攜手日本三菱地所 高雄亞灣「郡都大成」4日動土…總銷45億元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
郡都攜手日本三菱地所，高雄亞灣「郡都大成」4日動土，總銷45億元。記者林政鋒／攝影
郡都攜手日本三菱地所，高雄亞灣「郡都大成」4日動土，總銷45億元。記者林政鋒／攝影

郡都集團（4402）攜手日本三菱地所，在高雄亞灣興建地上23樓超高大樓「郡都大成」動土，住家24至35坪、2至3房，單案總銷45億元，區段坐落在漢神百貨與大立商圈，雙強聯手打造亞洲新灣區精品制震輕豪邸。

郡都董事長唐承指出，讓民眾買在精華地段，未來當房市景氣提升，才能享有越住越增值可能。

郡都集團從2011年業績僅1億元，到經過14年耕耘年推案總銷上達200億元，核心策略就是在蛋黃區推指標案。

4日動土的「郡都大成」建案，是攜手日本三菱地所合作，規劃日本住友GRAST制震壁，住家24-35坪、2-3房，單案總銷45億元，引起市場注目。

唐承指出，近年推案主力著重在市心發展，從在愛河高醫商圈推造鎮「郡都當代」，至亞洲新灣區三多商圈推「郡都繽海」，目前銷售中個案落在漢神巨蛋與農16間「郡都巨蛋」。

4日動土「郡都大成」，是郡都首場攜手日本三菱地所推案，基地距離漢神百貨約250公尺，至大立百貨也僅700公尺，輕軌光榮碼頭站也僅400公尺，周邊有愛河灣、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、苓雅市場、中央公園等，建案規劃超高建築搭配日本住友制震，建材升等打造區段地標建築。

亞洲新灣區建置已成為科技大廠加碼投資高雄核心，如鴻海在捷運黃線Y15聯開案打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，總投資159億元，預計引入3000職缺，每年創造約200億元產值。

另截至2024年底，如輝達、IBM、思科、微軟、和碩、友達、晉泰等331家廠商落腳亞灣，另近期港務公司將舉辦高雄亞灣雙子星大樓招商，目標引資87億元開發包括商場、辦公、旅館及會展中心等。

郡都表示，全台最大公辦都更位於亞灣「特貿三」，三大得標團隊均已動土，總投資額超過860億元，未來將打造著重引入智慧科技產業、國際商辦與永續智慧建築，而公私部門均看好亞灣建置發展，也讓區段地價不斷上揚。

位於「郡都大成」旁，已出現建商以單坪315萬元購置中央公園首排景觀土地，隨著產業建設發展，未來區段房價可能上看7字頭行情。

唐承指出，未來推案著重在市心發展，除耗資10億元在農16特區凹子底森林公園首排，興建只租不售商辦，預計明年底可完工。另位於瑞豐夜市首排，已購入404坪商四用地，預計明年第3季動工超高大樓，單案總銷目前粗估約53億元，後續另有位於農16特區佔地約1500坪，社區近千戶造鎮，該案總銷粗估落在350億元，但目前尚無推案時程表。

日本

延伸閱讀

88歲周遊赴日登「全球夫人大賽」 大咖都來了超狂排場曝光

通膨預期飆高 日本升息也難救日圓！

吳崢：高市早苗「理解」台是陸一部分 白話是我知但跟我意思不同

公德心在哪？高松城遺跡天守台石牆現塗鴉 日媒：辨出「中國、日本」等漢字

相關新聞

柬埔寨詐騙園區「宛如小城市的牢籠」受困者親述日常：食堂、賭場、診所俱全…只少自由

應有盡有 宛如一座小城市 艾倫（Allen）從沒離開過家鄉中國，但年紀輕輕的他想看看這個世界，所以當有人介紹他去柬埔寨西哈努克市的一間中式餐廳工作時，他一口就答應了。儘管當時正值新冠疫情高峰，旅

台中第三家Costco在中精機舊址 好市多揭公司看法

針對喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審...

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

近期香港宏福苑火災奪走逾百條生命事件，促使兩地政府和社會重新審視現行建築物公共安全及消防法規。香港的爭議點主要圍繞維修工程期間的防火物料和逃生設施，而台灣則有一套針對高樓層集合住宅的定期強制性檢查制度。

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

華航於美國當地時間12月3日降落鳳凰城天港國際機場，打造北美客貨運新樞紐，台灣駐美代表俞大㵢於當地的活動中分享，未來台美...

華航董事長高星潢：三大趨勢看好2026年航空客、貨運市場

疫後解封航空客運市場大好三年，2026年步入解封後第4年，華航（2610）董事長高星潢認為，感謝政府推出「還假於民」政策...

好市多台中第三店落腳「台中精機舊廠」 好市多回應了

備受矚目的好市多Costco台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕4日證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。