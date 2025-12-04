郡都攜手日本三菱地所 高雄亞灣「郡都大成」4日動土…總銷45億元

郡都集團（4402）攜手日本三菱地所，在高雄亞灣興建地上23樓超高大樓「郡都大成」動土，住家24至35坪、2至3房，單案總銷45億元，區段坐落在漢神百貨與大立商圈，雙強聯手打造亞洲新灣區精品制震輕豪邸。

郡都董事長唐承指出，讓民眾買在精華地段，未來當房市景氣提升，才能享有越住越增值可能。

郡都集團從2011年業績僅1億元，到經過14年耕耘年推案總銷上達200億元，核心策略就是在蛋黃區推指標案。

4日動土的「郡都大成」建案，是攜手日本三菱地所合作，規劃日本住友GRAST制震壁，住家24-35坪、2-3房，單案總銷45億元，引起市場注目。

唐承指出，近年推案主力著重在市心發展，從在愛河高醫商圈推造鎮「郡都當代」，至亞洲新灣區三多商圈推「郡都繽海」，目前銷售中個案落在漢神巨蛋與農16間「郡都巨蛋」。

4日動土「郡都大成」，是郡都首場攜手日本三菱地所推案，基地距離漢神百貨約250公尺，至大立百貨也僅700公尺，輕軌光榮碼頭站也僅400公尺，周邊有愛河灣、高雄流行音樂中心、高雄展覽館、苓雅市場、中央公園等，建案規劃超高建築搭配日本住友制震，建材升等打造區段地標建築。

亞洲新灣區建置已成為科技大廠加碼投資高雄核心，如鴻海在捷運黃線Y15聯開案打造「高雄亞灣鴻海旗艦總部」，總投資159億元，預計引入3000職缺，每年創造約200億元產值。

另截至2024年底，如輝達、IBM、思科、微軟、和碩、友達、晉泰等331家廠商落腳亞灣，另近期港務公司將舉辦高雄亞灣雙子星大樓招商，目標引資87億元開發包括商場、辦公、旅館及會展中心等。

郡都表示，全台最大公辦都更位於亞灣「特貿三」，三大得標團隊均已動土，總投資額超過860億元，未來將打造著重引入智慧科技產業、國際商辦與永續智慧建築，而公私部門均看好亞灣建置發展，也讓區段地價不斷上揚。

位於「郡都大成」旁，已出現建商以單坪315萬元購置中央公園首排景觀土地，隨著產業建設發展，未來區段房價可能上看7字頭行情。

唐承指出，未來推案著重在市心發展，除耗資10億元在農16特區凹子底森林公園首排，興建只租不售商辦，預計明年底可完工。另位於瑞豐夜市首排，已購入404坪商四用地，預計明年第3季動工超高大樓，單案總銷目前粗估約53億元，後續另有位於農16特區佔地約1500坪，社區近千戶造鎮，該案總銷粗估落在350億元，但目前尚無推案時程表。