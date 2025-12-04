台泥綠能打破漁電共生迷思 案場首推產銷履歷驗證
台泥綠能公司發展養殖事業，在嘉義縣布袋鎮及義竹鄉交界打造大型魚電共生案場，台泥綠能今天宣布，今年第4季大豐收，收成1萬6000台斤鱸魚及虱目魚，明年將飼養筍殼魚、紅蟳等高經濟魚種，並輔導漁民申請產銷履歷，是嘉義縣首座導入產銷履歷的漁電共生場域。
台泥綠能指出，嘉義一期案場自養池在11月底正式啟動捕撈作業，3池共計收成逾1萬6000 台斤鱸魚及虱目魚，並攜手高雄科技大學海洋生物技術系教授黃胤唐、教授蘇豐傑團隊與阿里山創生團隊輔導養殖戶，導入益生菌培養，以科學養殖取代傳統用藥風險。
此外，台泥綠能也協助案場養殖戶申請產銷履歷，推動符合食安的健康養殖方式，今年底將開啟驗證作業，養殖戶有望在明年6月前取得屬於「獨立自有」產銷履歷驗證，是嘉義縣內首座導入產銷履歷的漁電共生示範場域，盼打破外界對於漁電共生案場的質疑。
台泥綠能也說，案場堅持採低密度與益生菌養殖，生長狀況良好，今年有盤商收購漁獲，順利依合約如期交付，預計明年會擴大自養池規模，增加筍殼魚、紅蟳等高經濟價值物種，實現多樣化養殖布局，養出讓盤商滿意、消費者安心的有機漁獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言