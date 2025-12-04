臺南聖誕燈節點亮 光與雲交織的冬日奇幻旅程登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
河樂燈區聖誕樹。照片／台南市觀旅局提供
河樂燈區聖誕樹。照片／台南市觀旅局提供

聖誕節腳步將近，臺南市政府今年以「光」與「雲」為核心視覺，推出河樂燈區「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」兩座聖誕樹。今年燈飾以「光」與「雲」作為核心視覺，運用多重光影色彩，打造濃厚的節慶氛圍，讓整座城市在冬季閃耀溫暖與祝福。同時新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園、大涼生態公園等區域也同步布置聖誕燈飾，提前營造節慶氣息，邀請市民與遊客一起走入臺南冬夜的浪漫場景。

臺南市長黃偉哲表示，每年聖誕燈節都是市民期待的重要活動之一，市府希望透過燈光藝術與節慶布置，為城市帶來冬季的溫暖與幸福。今年聖誕主燈以光影與雲彩作為主要象徵，代表著希望、祝福與前往更好未來的旅程。聖誕節是充滿平安與團聚的季節，透過燈光點亮城市，也照亮彼此的心，希望市民感受到滿滿的幸福與平安，並邀請外地親友一同來臺南享受聖誕節的美好氛圍。

觀光旅遊局林國華局長表示，今年河樂燈區的聖誕樹以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，如同一座閃耀的時空入口，燈條勾勒出俐落線性結構，光片折射如星河般流動，整體呈現宛如走入光影世界的奇幻旅程。新營文化中心的聖誕樹則以繽紛雲朵作為飛行船意象，象徵希望的航行。色彩象徵不同的城市故事與情感，前方燈光如星辰般指引，帶領民眾在聖誕夜裡探索夢想與祝福。

兩個燈區相互呼應，共同營造今年臺南最具代表性的聖誕節景觀。12月起至跨年期間，全市各燈區將陸續點亮，從溪北到溪南都能感受到聖誕節的熱鬧氛圍，是市民與遊客夜間散步、拍照打卡的最佳場域。歡迎大家帶著家人朋友一同走入燈海，在臺南度過充滿幸福感的聖誕時光。

觀旅局表示，臺南聖誕月全市區的聖誕系列活動將一一展開，由市府主辦的首場聖誕點燈活動「新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會暨甜蜜市集」將於12月6日(六) 於新營文化中心廣場辦理，運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會則將於12月14日(日)於河樂廣場舉辦，歡迎市民朋友邀請外縣市親朋好友一同參與，同享聖誕節幸福溫馨時光。

觀旅局補充，今年市府特別推出「2025臺南聖誕主題地圖」，以google map整合全市大型聖誕燈飾佈置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，遊客可以至台南旅遊網「2025臺南聖誕燈節活動專頁」，點選連結至2025臺南聖誕節慶地圖Google Map，或直接點選以下網址:https://ppt.cc/fEz8Xx，根據地圖規劃自己的聖誕散策路線，從光影裝置、教堂巡禮到街區小旅行都能依照節奏自由安排。

主題地圖同時也結合在地店家資訊，鼓勵旅客在欣賞燈景之餘，也能走進巷弄與市場體驗臺南的美食文化與人情味，讓聖誕節不只是視覺享受，更能深化城市旅遊記憶。

新營文化中心聖誕樹。照片／台南市觀旅局提供
新營文化中心聖誕樹。照片／台南市觀旅局提供

聖誕節 活動 文化

